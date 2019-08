Ils ont signé

Créés il y a un an, les Contrats d’amélioration des pratiques individuelles (Capi) ont rencontré un succès certain : 14 500 médecins sur 55 000 ont déjà signé ce contrat d’objectifs. Proposés aux médecins généralistes, ces Capi prévoient que les médecins s’engagent à des actions de prévention (vaccination des plus de 65 ans contre la grippe, dépistage du cancer du sein…), à délivrer des prescriptions « optimisées » (antibiotiques, statines, antidépresseurs…) en promouvant les génériques… en échange d’une rémunération annuelle supplémentaire liée aux résultats (au maximum 7 euros par patient et par an), d’une aide à la sensibilisation des patients à la prévention et d’un suivi régulier de l’activité….