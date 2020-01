Ils avaient “secoué” leur bébé : un couple de Wervicquois handicapés devant les assises de Douai (Nord)

C’est une terrible procès qui s’est tenu, la semaine dernière, devant la cour d’assises de Douai . Dans le box comparssait libre un couple de Wervicquois à qui l’on reproche mauvais traitement et absence de soins sur un bébé alors âgé de deux mois. L’enfant, prénommé Grégory, est aujourd’hui polyhandicapé tandis que ses deux parents sont, pour leur part, handicapés à 80 %, elle atteinte d’un handicap physique, lui souffrant de handicap mental.

L’ambiance était lourde et des larmes perlaient aux yeux de la mère mais aussi de jurés lorsque la greffière a lu l’acte d’accusation. Les accusés se sont rencontrés dans un centre d’aide par le travail et, très rapidement, la jeune femme s’est retrouvée enceinte. Tout alla pour le mieux jusqu’à l’accouchement mais, conséquence d’une allergie à la péridurale, la jeune femme se retrouve alors un peu plus handicapée qu’auparavant. Grégory lui, est un beau bébé. Une situation qui ne dure guère. En effet, rapidement, le bébé maigrit. Il devra être hospitalisé plusieurs fois avant ce fameux dimanche de novembre 2006 où le jeune père craque, après un après-midi de pleurs. Il emmène Grégory dans la chambre de sa compagne et sort. Rapidement, il n’entend plus pleurer l’enfant. Dans la chambre, la maman a secoué le bébé pour le faire taire. Le lendemain, l’éducateur en visite chez le couple remarque que Grégory n’est pas comme d’habitude. Une visite chez le médecin, puis à l’hôpital de Tourcoing et enfin celui de Lille, permettent de diagnostiquer sans risque d’erreeur un syndrome du bébé secoué.

Lavie ne leur a pas fait de cadeau

Vendredi, c’est surtout à la personnalité et à l’histoire des accusés que s’est attachél e président de la Cour d’Assises. Une description pleine d’une humanité propre au malaise des magistrats confrontés à de tels dossiers. La vie n’a jamais fait de cadeaux aux accusés. La jeune femme, issue d’une famille de mauvaise réputation perd sa mère à l’âge de 16 ans. En 2000, alors qu’elle a 23 ans, un incendie se déclenche dans la maison familiale. Son père meurt dans les flammes tandis qu’elle est brûlée sur 65 % du corps. Plongée six semaines dans le coma, elle gardera de ce drame de multiples séquelles , tant physiques que psychologiques. Défigurée, elle tombe amoureuse d’un homme qui se suicide. Son compagnon suivant la bat. Elle tombera enceinte dès son premier rapport sexuel avec le père de Grégory… Quant à ce père, il a eu une enfance difficile. Atteint d’une légère déficience intellectuelle, il a dû subir des placements successifs durant lesquels il a été soumis aux attouchements d’un adulte qui a été condamné.Chez lui régnait un climat de violence dû à l’alcoolisme. « Elle pleure parce qu’elle est profondément triste. Pour elle, ce bébé était une revanche sur la vie. Malgré son handicap, elle était capable de plaire, d’enfanter et sans doute d’élever un enfant », analysaitun expert. Aujourd’hui, le couple est séparé. Elle voit son fils une heure par semaine, deux fois par mois. Elle rêve qu’elle pourra vivre avec lui. « Mais il me faudra de l’aide. »