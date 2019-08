iLiberté! Sous le chapiteau a Bourg-en-Bresse

Au programme du 7 au 12 mai, sous le chapiteau de l’ETAC (École du cirque de Bourg-en-Bresse), des spectacles, ateliers, forum, rencontres, débats, musique, répétition publique ouverts à tous.

Forum / Rencontre / Débat / Musique

Z.A.T (Zone d’Autonomie Temporaire)

Samedi 7 mai / à partir de 14h / Entrée libre et gratuite

Sur le principe d’une économie alternative, la Tannerie propose un temps d’échange et de rencontre avec des acteurs et des structures militant autour du libre au sens non marchand.

Le public pourra s’informer et prendre connaissance des différentes actions mises en œuvre par ces associations, collectifs et citoyens qui se mobilisent chaque jour pour créer une économie solidaire.

Sur place : buvette, restauration légère à prix libre, concerts, sound system, performances…





Atelier

Découverte du Tango argentin

Dimanche 8 mai / 15h-18h / 8€

Le Tango argentin revêt de multiples visages aux appellations diverses : tango de salon, contemporain, fantasia, canyengue milonguero. Cette diversité traduit sa vigueur et son adaptation au temps. A l’instar du philosophe qui nous enjoint de “devenir qui nous sommes”, notre ambition est d’amener chacun des apprentis tangueros à “danser qui il est”. Parce qu’il est une danse d’improvisation non codifiée, le Tango argentin autorise cette perspective.

Intervenant : L. PETOT. C’est en 1984 que la danse est venue bousculer son univers. Il se consacre depuis 1996 au tango argentin. Il fonde l’association « Les Fondus du Tango ».

Réservations : auprès de l’ETAC au 06 12 86 05 55



Concert

Tipica Sanata

Mardi 10 mai / 20h30 / 8€-6€

Beatbox impulsif sur Tango décadent… La Tipica Sanata survole le monde des onomatopées flamboyantes depuis une fameuse rencontre sur le plateau de Hip-Hop de Montpellier-Danse…. Il y a les doigts qui caressent les touches, les mains qui survolent les cordes et une bouche postillonnante de rythmique explosive et audacieuse. Créé à Lyon en 2009, La Tipica Sanata ne cesse de ramener une horde de talons aiguilles aux planchers des milongas et scènes françaises, en proposant des morceaux classiques traditionnels ainsi que des Tangos contemporains rebondissants sur des compositions métissées fusionnants Drum’Bass, Chacarera, Hip-Hop et Tango.

Réservations : auprès de l’ETAC au 06 12 86 05 55



Répétition publique

Répétition publique du spectacle Treffort/Barnave/Lisboa des Percussions de Treffort

Mercredi 11 mai / 11h / Gratuit / Tout public / réservation obligatoire pour les groupes / Réservations : auprès de l’ETAC au 06 12 86 05 55





Atelier

Musique et Jeux aériens

Mercredi 11 mai / 14h-17h / 5€ / Dès 14 ans

Contenu : Avez-vous déjà pensé jouer de la musique dans les airs ?

Cet atelier s’inscrit dans la continuité des ateliers ouverts (aux personnes handicapées et valides) organisés par l’ETAC, Résonance Contemporaine et la Cie Ascendances.

Il se présente sous la forme d’un atelier découverte du trapèze, par le jeu et en toute sécurité, sur différents agrès suspendus (trapèze, corde, balançoire-tissu, hamac, cerceau, et objets insolites suspendus…).

Ainsi, chacun aura la possibilité de faire l’expérience de la sensation de quitter le sol, prendre appui dans l’air, “flotter”, se sentir léger… Puis, les intervenants introduiront peu à peu la notion de rythme au sol et en l’air. Improvisations et compositions autour de l’espace aérien seront également abordées.

Public : Toute personne ayant une pratique du cirque ou/et une pratique instrumentale (prise en compte du handicap). Dès 14 ans.

Possibilité d’amener son instrument. 20 personnes

Intervenants : Véronique Gougat, trapéziste / Els Curty, animatrice à l’ETAC / Jean-Pierre Barbosa, éducateur spécialisé à l’ESAT de Treffort, musicien des Percussions de Treffort / Pierre Josserand, Les Percussions de Treffort / Stéphanie Clerc, Résonance Contemporaine

Renseignements, inscriptions : auprès de l’ETAC au 06 12 86 05 55, et sous le chapiteau à partir du 2 mai, de 13h à 16h





Spectacle

Treffort/Barnave/Lisboa – Les Percussions de Treffort

Jeudi 12 mai / 19h30 / 8€, 6€ / Tout public

Création de Jean-Pierre Barbosa, ode suspendue pour 7 personnages, librement inspirée de l’univers de Fernando Pessoa.

Treffort/Barnave/Lisboa vous invite à suivre le poète Pessoa dans Lisbonne, vous promener dans le Bairro Alto, visiter l’ascenseur de Saint Just ou le monument des découvertes, vous reposer au jardin d’Alegria, écouter un Fado… Le spectacle évoque aussi le passé noir du Portugal la dictature, mais aussi le temps de l’errance d’un clandestin sur les routes d’Espagne et de la France, pour fuir le régime de Salazar.

Dans Treffort/Barnave/Lisboa, on retrouve différentes ambiances de spectacles des Percussions de Treffort, arrangées avec l’aide de Véronique Gougat (trapéziste), sur des compositions de Laurent Vichard.

Avec : Jean-Pierre Barbosa, aérien, percussion / Daniel Gruel, danse / Dominique Bataillard, voix, aérien / Laurent Vichard, piano / Romain Joguet, guitare / Pierre Josserand, guitare / Stéphanie Clerc, basse / Véronique Gougat, regard aérien, mise en espace et en lumière. Musique : Laurent Vichard

Renseignements, réservations : Résonance Contemporaine, Tél. : 04 74 45 23 04

Billetterie : Office du Tourisme de Bourg, tél. : 04 74 22 49 40, billetterie@bourgenbressetourisme.fr <mailto:billetterie@bourgenbressetourisme.fr> , sous le chapiteau à partir du 2 mai, de 13h à 16h, et le soir même.





Le lieu : chapiteau de l’ETAC aux arrières du Monastère royal de Brou, 63 bd de Brou à Bourg-en-Bresse.

Organisation : ETAC, Résonance Contemporaine, La Tannerie