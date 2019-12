Île-de-France : Explorez la capitale sous tous ses angles

Plus de 150 sites sont labellisés Tourisme et Handicap au sein de la région Île-de-France et plus de 8000 établissements, activités et événements sont recensés sur le site de référence : www.accessible.net. En voici une petite sélection réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France.

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris Île-de-France plébiscite et envisage l’accessibilité comme l’opportunité d’assurer un accueil de qualité dans les lieux touristiques, sous l’angle de la conception universelle qui offre un confort d’usage adapté à tous les publics.

Il met en place les ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels du tourisme francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée. De nombreux outils sont présents sur son portail professionnel (notices et cahiers pratiques, annuaire de fournisseurs, agenda des événements accessibles, formations…) : http://pro.visitparisregion.com/Optimisation-de-vos-prestations/Accessibilite

Le CRT est partenaire du site internet accessible.net qui référence les lieux accessibles aux personnes à besoins spécifiques (personnes en situation de handicap, familles, seniors…). Celui-ci est ouvert à tous les types de lieux (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, offices de tourisme, musées, monuments, restaurants, théâtres, îles de loisirs, …). Ce portail est totalement gratuit, pour les sites qui s’inscrivent comme pour les utilisateurs. Il constitue un lieu d’information riche entre un public concerné et des établissements équipés ! Pour les établissements touristiques franciliens, l’équipe accessibilité du CRT vérifie l’information en faisant des visites terrain.

Sport

• L’île de loisirs de Buthiers (77) propose de nombreuses activités adaptées aux adeptes de loisirs culturels et sportifs : Simulateur de glisse en intérieur avec surf sur siège handisport adapté sur un wakeboard, prêt de fauteuil roulant, parcours aventure (accrobranche) adapté avec 12 ateliers et une nacelle pour fauteuil, piscine extérieure accessible, biathlon, tir à l’arc, sarbacane, disc golf…

73 rue des roches, 77760, Buthiers

www.base-de-buthiers.com

01 64 24 12 87

• L’Île de Loisirs de Cergy-Pontoise (95) ravira les amateurs d’activité en plein grâce à ses 250 hectares de domaine. Les principales activités proposées : baignade, escalade, voile, pédalo et cycles ont été adaptées pour pouvoir accueillir un public en situation de handicap, quel qu’il soit. Le site est équipé du système Audioplage.

Rue des Etangs, 95000, Cergy-pontoise

www.basedeloisirs95.com

01 30 30 21 55

Musées

• Le Musée Picasso (75) abrite la plus grande collection publique au monde d’œuvres de Pablo Picasso, au cœur de l’un des plus beaux hôtels particuliers du Marais, l’Hôtel Salé. Tous ses espaces sont accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant, à l’exception d’une petite salle historique non aménageable – l’ancienne chapelle de l’hôtel particulier. Possibilité de prêt de fauteuil et de sièges cannes, visioguides en LSF, tours de cou à induction magnétique peuvent être prêtés pour les visioguides et les audiophones, visites LSF et lecture labiale pour les groupes.

5 rue de Thorigny, 75003, Paris

www.museepicassoparis.fr/

01 85 56 00 36

• Le Musée MacVal (94) est dédié à la scène artistique en France depuis les années 1950. Il rassemble 2000 œuvres d’artistes incontournables tels que Christian Boltanski, Bruno Perrament, Claude Closky, Gina Pane, Annette Messager, Pierre Huyghe… mais aussi des œuvres d’artistes émergents. Tous les espaces sont accessibles en fauteuil. Prêt de fauteuil et de sièges cannes, visites en « langage gestuel naturel », collier magnétique à disposition, « parcours Braille » avec fiches descriptives et informatives, visites orales et tactiles.

Carrefour de la Libération, 94400, Vitry-sur-seine

www.macval.fr/

01 43 91 64 20

Enfants

• La Galerie des enfants (75) a pour but de faire mieux comprendre la biodiversité tout en sensibilisant les enfants et leurs familles aux enjeux du développement durable. Elle permet de découvrir le fonctionnement de trois milieux de vie : la rivière, la ville et la forêt tropicale d’Amérique, et la Planète. Audiovisuels et dispositifs multimédia « parlés » traduits en LSF et sous-titrés, parcours tactile, repères visuels avec association d’images explicites aux textes des cartels “milieu”, nombreuses associations texte/image et dispositifs ludiques et polysensoriels.

36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005, Paris

www.galeriedesenfants.fr

01 40 79 54 79

• Le Musée en Herbe (75) a pour objectif de rendre l’art et la culture accessibles à tous. Il propose des expositions variées et des ateliers créatifs (peinture, modelage, collage…) ouverts à tous les publics « de 3 à 103 ans et plus ». Ascenseur pour accéder aux différents espaces, boucle magnétique (position T) à l’accueil, casques amplificateurs pour suivre les visites animées, loupe binoculaire, documents de visite en caractères agrandis «Facile à lire ».

21, rue Hérold

75001, Paris

www.musee-en-herbe.com

01 40 67 97 66

• L’Exploradôme (94) est un musée interactif où « il est interdit de ne pas toucher ». Consacré à la découvertes des sciences, du numérique et du développement durable, il s’adresse à tous les publics à partir de 4 ans et propose un espace permanent composé d’une soixante d’expériences scientifiques. La visite du musée peut être réalisée en toute autonomie grâce aux panneaux d’explication et aux bornes interactives qui jalonnent le parcours. Ils indiquent tout ce qu’il y a à savoir sur les expériences, des instructions aux explications. Nombreuses manipulations tactiles, animateurs présents en bas de besoin.

18 avenue Henri-Barbusse

94400, Vitry-sur-seine

www.exploradome.fr

01 43 91 16 20

Atypique

• Le Petit train Another Paris (75) vous propose de découvrir Paris autrement avec cinq circuits à thèmes d’une durée de 1h15 à 2h30 : circuit royal, savant, artiste, élégant ou encore bohème.

Marchepieds permettant de monter à bord plus facilement, rampe d’accès, écouteurs individuels remis à tous les visiteurs. Les consignes d’utilisation sont simples et expliquées par des pictogrammes à l’intérieur du train (plusieurs langues). Casques HiFi Sennheiser Isol Bruit. Écrans vidéos avec textes. Version audio dédiée aux enfants. Les plans des circuits agrandis en format A3 sont disponibles sur demande. Le petit train bleu circule toute l’année. Réservations par téléphone au 06.31.99.29.38 ou par mail : accessibilite@another-paris.com.

www.another-paris.com

• Le Parc zoologique de Paris (75) est totalement accessible. Il rassemble plus de 1000 animaux de toutes sortes et propose des visites guidées, ainsi que des ateliers anniversaires destinés aux enfants.

Bandes de guidage. Cartels, panneaux de présentation conçus pour garantir une lecture aisée, boucle magnétique à l’accueil et la billetterie, nombreux pictogrammes. Le CRT accompagne le PZP dans le développement de son accessibilité et notamment de ses outils pédagogiques. Le parc a réouvert il y a peu de temps après de longs travaux.

Route de la Ceinture du Lac, 75012 Paris

www.parczoologiquedeparis.fr

0 811 22 41 22

Nature

• Le Parc naturel régional du Vexin français (95) propose des balades en module évasion en partenariat avec l’association Escapade Liberté Mobilité, ainsi que des balades nature avec un interprète en LSF (langue des signes française). Possibilité sur demande de mise à disposition de boucles magnétiques portatives pour les personnes malentendantes. Approche sensorielle basée sur l’ouïe et le toucher.

Maison du Parc, 95450 Théméricourt

01 34 48 66 10

www.pnr-vexin-francais.fr

• Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (78) vous invite à découvrir la nature dans toute sa splendeur à travers ses champs, prairies, plans d’eau et espaces boisés. Il dispose d’un sentier accessible en fauteuil roulant : Sentier de Maincourt. Des balades avec interprètes LSF sont régulièrement organisées.

Chemin Jean Racine, 78460 Chevreuse

01 30 52 09 09

www.parc-naturel-chevreuse.fr