II Open l’Escala : la victoire revient à Miki Gomez

Miki Gomez remporte la Coupe d’Espagne dans la catégorie 2.4 mR dans un II Open l’Escala Accessible marqué par un vent de sud particulièrement fort. Le régatier du Club Nautique l’Escala s’est maintenu en première position pendant la deuxième journée du II Open l’Escala Accessible, en passant la ligne d’arrivée en première et troisième position dans les deux épreuves disputées le dimanche 9 Mai.

Sur un total de 5 manches célébrées, la catégorie 2.4mR appliquait une élimination à la classification. Ce qui a permis à Gómez d’obtenir seulement 5 points et de remporter ainsi la Coupe Espagne de la catégorie. De son côté, Paco Llobet, du Club Nautique Arenys de Mar, est remonté à la deuxième position avec 10 points, la même ponctuation que le troisième occupant du podium, Emilio Fernández, du Club Nautique Santander. Le représentant du Club Nautique Javea, Sebastián García, est passé à côté du podium après une journée infortunée dans laquelle il obtenait une cinquième position dans la première épreuve pour être éliminé à l’étape suivante, perdant la demi-finale obtenu le samedi.

Des vents de 25 noeuds

Le vent du sud se remit à souffler à l’Escala, compliquant de ce fait les conditions de navigation. L’instabilité offrait à nouveau des vents procédant d’entre le 180 et le 220 qui au début soufflait entre 12 et 16 nœuds pour finir avec des rafales de 25 nœuds. Ce fait a obligé le Comité de la Régate à réduire face au vent le parcours des huit régatiers de la catégorie 2.4mR à la fin de la deuxième manche, alors que le reste de la flotte de l’Open regagnait terre après une seule manche disputée.

Victoire pour l’équipage de Juan Thomas, Xavier Figueras et Joan Salamé en Raquero et pour l’équipe Neo 495 d’Alain et Willy Inzelrc en Open. Juan Tomas, Xavier Figueras et Joan Salamé ont réussi à se maintenir jusqu’à la dernière épreuve du II Open l’Escala Accessible, en se classant vainqueurs de la catégorie Raquero avec seulement trois points. De cette manière, la classification était égale à celle de la journée précédente, en confirmant la domination des participants du Club Nautique Premià de Mar avec l’équipe de J.M. Jiménez, Carme Querol et Nil Albert en deuxième position et celui de Juan Mendez, Silvia Fernández et Xavier Garrote en troisième, avec sept et huit points, respectivement.

Un point de différence

Situation équivalente pour les Open, où les belges du SNGR – PC, Alain et Willy Inzelrac, ont lutté pour rattraper le score de la journée précédente qui s’était soldé par un match nul à bord de leur Neo 495 contre l’Access Liberty de Christian Rivals, de Voile Handivalide. Un point a permis de faire la différence. Jean Claude Mirc et Gerard Echevenne, aussi d’Handivalide, ont obtenu la troisième position avec leur Skud 18.

Le retour prématuré aux installations du Club Nautique l’Escala a provoqué l’avancement de la clôture de la régate, avec la cérémonie de livraison des trophées célébrée à 16.30h au Bar –

Restaurant de la IIème Démonstration Flottante de Nouvelles Embarcations du Club, en présence de Monsieur Estanislau Puig, Maire de l’Escala, de Monsieur Josep Saguer, Délégué à Gérone de la Secrétaire Générale du Sport, de Monsieur Gimenez, Vice-président de la Fédération Catalane de Sports d’handicapés physiques et Membre du Comité de Direction de la Fédération Catalane de Voile et de Monsieur Narcís Carreras, Président du Club Nautique l’Escala.