Iguane rend le VoD accessible aux déficients auditifs

Le site Internet Iguane, lancé l’année dernière, propose films, documentaires et dessins animés sous-titrés. Une idée soutenue par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image animée).

Jusqu’à présent, les personnes sourdes et malentendantes éprouvaient beaucoup de difficultés à trouver et identifier des films pour eux : aucun répertoire des DVD sous-titrés n’existent. Seule solution, vérifier les inscriptions sur chaque jaquette. Par conséquent, le fait de sous-titrer un DVD n’augmente pas les ventes et n’incite donc pas l’éditeur à continuer sur cette voie. Côté télévision, la loi du 11 février 2005 obligeant les télévisions à sous-titrer 100 % de leurs programmes pour les personnes sourdes et malentendantes a amené une augmentation satisfaisante du nombre de sous-titrage des programmes. En revanche, pour les films de cinéma, ne sont sous-titrés que les nouveautés ou les rediffusions. Pour Internet, et plus précisément les services de vidéos à la demande (VoD), les sites traditionnels proposent le même film en deux exemplaires, soustitrés et non sous-titré. De plus, il subsiste le problème, comme pour les DVD, d’identifier les films sous-titrés.

Iguane spécialiste du sous-titrage

Iguane a été créé l’année dernière dans le but de proposer dès novembre 2011 un site de VoD dédié aux sourds et malentendants. La société est filiale de Lizard C.S.E, entreprise spécialisée dans le sous-titrage. Lizard réalise des soustitrages multilingues tous supports, des sous-titrages pour public sourd et malentendant et des sous-titrages pour bandes dessinées adaptées aux programmes pour la jeunesse et pour les films d’animation. Le CNC soutient Iguane pour la deuxième année consécutive. Après une première allocation attribuée en 2010 destinée à sous-titrer 100 films cinéma de FTD (France Télévision Distribution), le CNC vient d’attribuer 90 000 euros à Iguane pour un nouveau lot.

Un sous-titrage particulier

Iguane propose exclusivement des films sous-titrés pour sourds et malentendants. Ceux-ci n’ont plus alors qu’à faire leur choix dans la liste des films proposés. Ce sous-titrage comprend plusieurs éléments qui reprennent l’ensemble de la bande-son d’un film ou d’une émission. Les dialogues adaptés au sous-titrage apparaissent en blanc lorsqu’un personnage parle à l’écran et en jaune lorsqu’un personnage s’exprime hors champ. Certains bruits, apportant une information complémentaire à l’histoire ou qui rendent l’ambiance, sont également indiqués (claquement de porte, moteur de voiture etc.). La musique étant aussi un élément important du film, puisqu’elle participe à l’émotion ressentie, des indications sont affichées à l’écran. Ce sous-titrage particulier est réalisé par des « adaptateurs » qui, pour un sous-titrage de qualité, essai de comprendre et respecter l’œuvre du cinéaste pour en rendre toute l’atmosphère. Ils sont attentifs à positionner les éléments de façon à ne pas couvrir des parties importantes de l’image (visage d’un personnage, objet important…). Les dialogues sont positionnés à l’écran au plus près de leur émetteur, pour qu’il n’y ait aucun doute sur leur source.

Tout type de film proposé

Une centaine de films est aujourd’hui disponible. Le site sera ensuite alimenté régulièrement, d’environ cinq nouveautés par mois. Seront proposées des vidéos de tous genres : fictions, documentaires, courts-métrages, dessins animés, séries, films d’art et d’essai.

Pour lancer le site, des films récents étaient proposés, tous sortis dans les années 2000. Mais petit-à-petit, une partie de la plate-forme est consacrée à des œuvres d’auteur plus anciens pour créer une vidéothèque la plus complète possible. Le but étant de rendre le patrimoine cinématographique français enfin accessible au public sourd et malentendant. Un très grand nombre de documentaires, non diffusés à la télévision et donc jamais sous-titrés, seront disponibles. Pour les dessins animés, en plus du sous-titrage habituel ; un sous-titrage sous forme de bulles sera mis en place, comme pour les bandes dessinées. Un rayon entier sera dédié au court-métrage, genre souvent oublié par la télévision et qui ne trouve plus sa place au cinéma. À terme, le site proposera un répertoire des DVD soustitrés disponibles sur le marché. Il sera accessible au public qui pourra le compléter de façon interactive. Le site consacrera également une place à d’autres informations, par exemple une salle de cinéma qui diffuse un film sous-titré. Cette place sera interactive et permettra donc aux spectateurs d’y partager des informations.

Florian Jurdic

Pratique

www.iguane-video.fr

Les films de fiction sont proposés

à la location à 4,99 euros TTC.

Les documentaires, d’une durée

générale de 52 minutes, sont

proposés à 2,99 euros TTC.

Paiement par paybox, carte bancaire

ou compte paypal.