IdF : début de l’examen des sols de certains établissements scolaires – AFP

La Région Ile-de-France (IdF) a commencé à vérifier que les établissements scolaires construits sur les sites d’anciennes activités industrielles ou de services ne présentent pas de dangers pour les élèves, a annoncé lundi la préfecture. “L’objectif est de vérifier que d’éventuels polluants liés aux activités passées (hydrocarbures, métaux, solvants, autres) ne dégradent pas le sol des aires de jeux ou l’air des salles de classe”, indique la préfecture dans un communiqué. L’IdF fait partie avec le Midi-Pyrénées des deux régions pilotes engagées depuis 2009 dans la phase de diagnostic du ministère de l’Ecologie prévu sur le sujet par la loi Grenelle 1.

Les établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les établissements hébergeant des enfants handicapés, les collèges et lycées ainsi que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants sont également concernés.

Selon la préfecture, six établissements scolaires d’Ermont, Pontoise et Argenteuil (Val d’Oise) ont déjà bénéficié du diagnostic, “qui a conclu à la compatibilité des sols avec l’usage scolaire des lieux”.

Dans la pratique, les emplacements des anciens sites industriels répertoriés dans la base de données BASIAS sont croisés avec ceux des crèches et établissements scolaires, publics et privés, puis des diagnostics de sols sont établis.

Sur les “1.200 établissements concernés pour l’instant en France”, 76 ont été identifiés en “grande couronne” en IdF, le travail de croisement se poursuivant pour Paris et la petite couronne.

Le comité de programmation réuni jeudi par le préfet Daniel Canepa a décidé que les premiers établissements diagnostiqués en 2010 seront en priorité les établissements accueillant les enfants les plus jeunes (crèches, halte-garderies, centres maternels) et les groupes scolaires comprenant sur un même site une école maternelle et une école primaire.

L’information issue des diagnostics sera transmise aux “maîtres d’ouvrage”

(maires, conseil général, conseil régional).

eb/swi/jpa