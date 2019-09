Identifier les produits dangereux

La ministre de la Santé Roselyne Bachelot a indiqué en novembre dernier qu’elle allait faire étudier la possibilité d’apposer sur les produits dangereux pour la reproduction un logo indiquant qu’ils “ne sont pas recommandés aux femmes enceintes et aux jeunes enfants”.

Risque sur les cosmétiques

En outre, , elle a déclaré, à l’occasion du Colloque “Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant” qu’elle demanderait à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de lancer une étude sur le risque des cosmétiques pendant la grossesse et chez le jeune enfant, “notamment les cosmétiques distribués dans les maternités”. Mme Bachelot a indiqué encore qu’elle allait commander à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) “une expertise collective sur la mutagenèse et la reprotoxicité de produits chimiques, notamment les produits classés CMR3”. Les CMR sont les produits cancérogènes, mutagènes (qui risquent de provoquer des défauts génétiques) ou reprotoxiques (toxiques pour la reproduction). Ils sont classés en plusieurs niveaux selon leur dangerosité : CMR1, dont la toxicité est assurée, CMR2, où la présomption est forte, et CMR3, où les effets CMR sont “possibles” mais pour lesquels les informations sont insuffisantes. Elle a indiqué encore qu’elle interviendrait au niveau européen “pour que soit connue dans le respect du secret industriel la composition quantitative et qualitative des cosmétiques”.

Plus de sévérité pour les “cocktails de substances”



L’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) devrait lancer une campagne sur les risques potentiels liés à l’utilistation pendant la grossesse de certaines substances chimiques, notamment les CMR3. Lors de ce même colloque, la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie Nathalie Kosciusko-Morizet a estimé qu’on pouvait aujourd’hui, dans le cadre du règlement Reach qui impose aux industriels de démontrer que leurs produits ne sont pas toxiques, “aller plus loin” et être “plus sévère” pour les “cocktails de substance” présents dans notre environnement.

Elle a rappelé plusieurs actions conduites par son ministère: le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, le plan Ecophyto 2018 visant à réduire de 50% l’usage des pesticides en 10 ans, le projet d’un pôle national applicatif en écotoxicologie et toxicologie, et la directive Biocides. La secrétaire d’Etat a enfin souhaité que, contrairement à ce qui se passe pour l’industrie chimique, “un principe de précaution a priori et non a posteriori” soit mis en place pour les nanotechnologies.