Des idées pour le handicap : un recueil ingénieux!

Le recueil « 366 initiatives pour réinventer notre monde » présente de nombreuses initiatives ingénieuses et notamment des idées pour le handicap.

Il est de retour ! Le recueil « 2016 en 366 INITIATIVES pour réinventer notre MONDE » édité par Efficycle est disponible en téléchargement gratuit. Il décrit de nombreux projets mis en oeuvre dans différents domaines, y compris une grande variété d’idées pour le handicap. Un anti-moustique composé de pneus recyclés, une école flottante pour déjouer la montée des eaux, des bonbons fabriqués avec des fruits invendus, une maison serre écologique, une voiture écologique à pédales, un sac de couchage chauffant destiné aux personnes sans abri, une maison de retraite coopérative et écologique, un économiseur d’eau connecté, des toilettes qui produisent de l’énergie, un capteur qui informe de la qualité de l’air en temps réel…

Des propositions pour l’environnement, l’isolement, mais aussi des idées pour le handicap

Chaque année, ce livre interactif met en valeur des initiatives bénéfiques à l’écologie, la solidarité, la lutte contre l’isolement, la précarité ou la pauvreté… mais aussi des innovations au service des personnes malades ou des idées pour le handicap. Parmi elles : Une application d’entraide entre voyageurs autonomes et handicapés, un gant géant qui réduit les tremblements provoqués par la maladie de Parkinson, un Tripadvisor pour les utilisateurs de fauteuil roulant (Access Earth), ou encore une opération de recyclage des appareils auditifs pour les offrir à des enfants.

Efficycle est une société toulousaine spécialisée dans la diffusion gratuite de veilles hebdomadaires thématiques pour le développement durable.

« Saison après saison, nous avons sélectionné dans les médias francophones les initiatives représentant selon nous de réelles innovations sociales et environnementales qui méritent d’être suivies, commente Fabien Baceiredo, fondateur d’Efficycle. Qu’elles émanent d’entreprises, d’associations, de territoires ou de citoyens, ces 366 initiatives sont une source d’inspiration et un bol d’air frais pour toutes celles et ceux qui voient le monde en mutation sous le spectre du respect des Hommes et de la Nature. Dans un monde en complète mutation, propice à l’exode de populations et à la montée de minorités fragilisées par la vie, la solidarité reste de mise, si l’on en croit le nombre de belles initiatives qu’il nous a été permis de découvrir : entraide entre valides et non-valides et idées pour le handicap, nouvelles technologies pour l’amélioration des conditions de vie, collectes de produits de première nécessité, repas suspendus, applications pour apporter de l’aide aux réfugiés et aux sans-abri… ».

À découvrir gratuitement en ligne sur : www.efficycle.fr/2016-366-initiatives