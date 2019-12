IBM accompagne la montée en compétence

Chez IBM, la politique en faveur du handicap date de 1914. Et le premier accord d’entreprise de 1988. Alors que l’entreprise entre dans la troisième année de son septième accord, Florence Alpérine Béraudiat, responsable du Recrutement et de la Mission Handicap France nous explique comment IBM a choisi d’approcher l’emploi des personnes handicapées. En créant une corrélation entre les compétences recherchées et les aptitudes qui peuvent être acquises au long des études.

H. : Quels sont les grandes lignes de l’accord en cours ?

Florence Alpérine Béraudiat : les engagements pris l’ont été suivant quatre grands axes : l’embauche, la formation, l’adaptation technologique et le maintien dans l’emploi. Le taux d’emploi de la société est actuellement de 3,5%, sachant que nous étions aux environs de 4% avant l’application de la loi de 2005. Cela représente malgré tout un nombre important de personnes puisque IBM France compte 10 000 salariés.

H. : Quels sont les métiers les plus adaptés aux personnes handicapées ?

F.A.B. : Nous pratiquons une démarche ouverte, donc tous les postes et tous les besoins de compétence sont envisageables. Il n’y a pas de poste spécifique et seules les compétences sont recherchées. On a donc affaire à une grande variété de situations individuelles et professionnelles. Nous avons une vraie contribution à apporter pour monter en compétences sur le marché car 80% des personnes handicapées ont un niveau inférieur ou égal au Bac. Il y a un décalage important par rapport au niveau de qualification que nous recherchons. Chez IBM, le niveau est plutôt élevé puisque nous avons 80% de cadres.

H. : Comment procédez-vous ?

F.A.B. : Nous avons mis en place un accompagnement des compétences avec un « focus » particulier sur les personnes handicapées. La formation se fait en externe. Les stages et l’alternance représentent un vivier de recrutement et un moyen d’accompagner les jeunes. IBM emploie chaque année 500 stagiaires et 350 apprentis. Nous avons ainsi développé, avec le CFA Sacef et le Cned, une formation en contrat d’apprentissage sur l’ensemble des BTS tertiaires. L’enseignement à distance permet une individualisation du parcours de formation favorable aux personnes handicapées. Mis en place pour ces dernières, la formation est accessible à tous.

H. : Avez-vous d’autres exemples ?



F.A.B. : Plus généralement, nous travaillons avec les universités et les écoles où l’on recrute pour rendre accessibles les cursus aux étudiants handicapés. En 2008, nous avions un partenariat avec l’Ecole Centrale de Nantes avec, là encore, un « focus » sur les étudiants handicapés. Nous accompagnions un projet permettant l’accessibilité aux cursus, en particulier par voie numérique, avec des cours électroniques utiles particulièrement utiles mais souvent inaccessibles aux étudiants handicaps. Nous avons mené d’autres actions, en particulier avec Actif DPS, une association qui s’investit de manière générale auprès des jeunes en difficulté sociale. Elle s’occupe de reconditionnement informatique et a mis en place une formation qui permet aux jeunes de niveau inférieur au CAP ou au Bac de bénéficier d’un contrat de professionnalisation avec l’Université de Paris V. Il s’agit d’une formation à la gestion et la maintenance des parcs informatiques. IBM participe en accueillant des jeunes dans le cadre du programme Fidji (formation et Insertion des Jeunes par l’Informatique). Ces formations sont intéressantes car elles sont pratiquement une garantie d’insertion dans l’emploi. La formation est l’un des axes importants dans la perspective du recrutement. C’est un axe prioritaire pour IBM de renforcer sa politique d’embauche de personnes en situation de handicap.

Propos recueillis par Serge Mouraret

Les métiers dans lesquels IBM recrute :

– le conseil : tourné vers les entreprises, soit par technologie, soit par secteur d’activité de nos clients. Il s’agit d’emplois de consultants spécialisés dans le domaine de la banque ou de l’assurance, dans l’industrie ou les technologies.

– Le commercial : ce sont des ingénieurs d’affaires, des ingénieurs commerciaux spécialisés dans le domaine des logiciels ou des architectes applicatifs, en charge de concevoir les solutions informatiques pour les clients, des ingénieurs commerciaux managers de projets dans le domaine des services.

Ce sont les principaux métiers en croissance, mais IBM propose aussi un nombre varié de stages et d’apprentissages dans tous les métiers de l’entreprise, les métiers déjà évoqués, mais aussi ceux de la finance, du marketing ou de la communication. L’entreprise est à même d’accueillir tous les types de profils, universitaires, ingénieur ou personnes formées par des écoles de commerce.