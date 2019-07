Hypnose : Un livre pour savoir si ça marche vraiment

L’ hypnose, ça marche vraiment ? Un ouvrage pour mieux comprendre

« D’où vient l’ hypnose ? Qu’est-ce exactement ? Est-ce dangereux ? Est-ce une arnaque de charlatans ou une technique médicale ? À quoi ça sert ? Comment savoir si on doit consulter ? Et qui d’ailleurs ? Est-ce comme la relaxation ? La méditation ? Est-il vrai qu’on opère des gens sous hypnose ? Que l’on soigne des douleurs, l’anxiété, des dépressions ou traumatismes ? Est-ce que cela aide à retrouver la cause des problèmes ? Suis-je hypnotisable ? Peut-on apprendre à s’hypnotiser soi-même ? La médecine s’intéresse à l’hypnose …sérieusement ? ».

Voici quelques-unes des nombreuses interrogations auxquelles tente de répondre l’ouvrage « L’ hypnose, ça marche vraiment ? », réalisé par le docteur Philippe AÏm, psychiatre, psychothérapeute, et ancien Chef de Clinique de la Faculté de Nancy.

L’hypnose passionne notre société. Longtemps cantonnée au domaine de l’ésotérisme, du grand spectacle ou du sensationnel, elle fait sa révolution grâce à son efficacité thérapeutique prouvée. De la gestion du stress, des phobies et des addictions jusqu’à celle de la douleur, elle a fait son entrée dans les pratiques médicales. Pourtant, cette technique reste encore mystérieuse et source de très nombreuses questions. De l’histoire de l’hypnose à l’explication de son fonctionnement, le Dr Philippe Aim fait aussi le tri entre mythes et réalités sur cette méthode, et donne ses conseils pour identifier les bons thérapeutes. Un ouvrage qui s’adresse aussi bien aux patients qu’aux soignants.

Philippe AÏm est également praticien et enseignant en Hypnose Ericksonienne et Thérapies Brèves Orientées Solutions sur Nancy et Paris. Il a déjà publié Écouter, parler : soigner, chez Estem/Vuibert et partage aussi sa passion pour l’hypnose avec le grand public en conférence.

« L’ hypnose, ça marche vraiment ? », Docteur Philippe AÏm, éditions Marabout, 448 pages, 17,90 euros.