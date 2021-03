Salles Hyflex GEM en fait toujours plus pour le Handicap & l’Inclusion

Ecouter article Ecouter article





50 salles *Hyflex supplémentaires pour 2023 :

GEM accélère pour le Handicap & l’Inclusion

Ecole de Management de Grenoble (GEM), récemment devenue, société à mission, investit pour améliorer l’inclusion des personnes en situation de handicap.

« La question du handicap ne doit plus jamais être un frein à l’accès à l’éducation », c’est la conviction de Loïck Roche, directeur général de GEM. Une volonté illustrée par la mise en places de Nouvelles salles Hyflex supplémentaires de nouveaux partenaires et une montée en puissance du certificat Management et Handicap, et formation Data Asperger. Ce ne sont pas les exemples qui manquent récents et futurs au sein de GEM dans sa volonté de favoriser l’accès à l’éducation pour toutes et tous.

Accessibilité des formations : 50 salles Hyflex supplémentaires pour 2023.

L’Ecole, qui vient d’équiper 32 salles de cours de son système hybride « Hyflex rooms », prévoit d’équiper 50 salles supplémentaires d’ici 2023 pour un montant de 1.7 million d’€. Les salles Hyflex apportent une réponse concrète pour les étudiantes et étudiants :

– ayant des difficultés pour se déplacer physiquement (handicap moteur et visuel)

– surchargés par les interactions sociales et autres stimuli lumineux et sonores (troubles neurocognitifs -ex. syndrome d’Asperger – ou troubles psychiques – ex. phobie sociale -).

– qui auraient besoin de rester proches du domicile familial, hors des campus, pour des raisons médicales par exemple.

« En 2023, toutes les personnes porteuses d’un handicap qui leur interdit, de façon temporaire ou plus permanente, d’assister à des cours en présentiel pourront, dès lors qu’elles remplissent les conditions d’admission, s’inscrire à l’ensemble de nos programmes et suivre l’ensemble des cours de façon synchrone et à distance » déclare Loïck Roche.

*La technologie HyFlex permet aux écoles de donner cours à des élèves en distanciel et présentiel à la fois. Les étudiants peuvent choisir leur propre manière de suivre leurs cours, tout en recevant le même enseignement et en réduisant au maximum les distances entre ceux en présentiel et ceux à distance.

