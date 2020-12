« Hymne à l’inclusion », un documentaire inédit sur l’autisme

Listen to this article Listen to this article





« Hymne à l’inclusion » Réalisé par Tarik Ben Salah et soutenu par Jean-François Dufresne et Josef Schovanec, ce documentaire met en scène le choix des entreprises de s’ouvrir à un univers peu connu qu’est celui des personnes autistes et leur engagement en faveur d’une société inclusive.

Un projet inédit, porté par l’association Prisme Autisme et réalisé par Tarik Ben Salah

avant-première jeudi 17 décembre 2020 à Paris au Grand Rex (à 17h), en présence des adultes autistes que nous avons suivi dans le documentaire, des entreprises employeurs, de tous les partenaires impliqués et bien sûr du réalisateur Tarik Ben Salah et du parrain du projet Jean-François Dufresne.

Au travers de témoignages poignants sur le parcours de vie des participants, « Hymne à l’inclusion » met en lumière l’intégration de quatre adultes autistes, dans un monde professionnel guidé par des objectifs de rentabilité économique. Le documentaire permet de découvrir comment les entreprises ont progressivement façonné et développé leur modèle inclusif et en ont tiré tous les bienfaits.

Pendant près d’une heure, il donne la parole à quatre personnes autistes, acteurs principaux du documentaire, faisant ainsi la part belle à la vision de l’intérieur de chacune et chacun. Les collègues, managers des salariés témoins et leurs directions en charge de la diversité et de la RSE sont associés à travers des témoignages, avant de passer le relais au philosophe et écrivain Josef Schovanec.

« Ce documentaire est l’occasion d’apporter un nouvel éclairage sur l’opportunité pour les entreprises d’inclure des personnes autistes. Au travers d’illustrations d’inclusion réussie, aux effets positifs tant pour le salarié concerné que pour l’organisation, ce documentaire a pour vocation d’inciter et rassurer de nombreuses entreprises à faire le même pari sur l’inclusion », déclare Tatiana Ayme, productrice et scénariste du documentaire « Hymne à l’inclusion » et Présidente de Prisme Autisme.

« Il ne s’agit pas d’un simple documentaire sur l’autisme. « Hymne à l’inclusion » a pour but de narrer des histoires d’hommes et de femmes qui relèvent le défi d’intégrer des entreprises et de développer leurs propres projets professionnels. Le grand public a souvent l’habitude de voir des films dans lesquels les personnes autistes ne peuvent pas intégrer des entreprises, des écoles ou des établissements adaptés. Mais qu’en est-il des autres, de celles et ceux qui sont déjà dans des entreprises ? Quel est leur travail, quelles sont leurs missions, quelles épreuves ont-ils traversé ?

C’est cet angle qui m’a tout de suite plu, pour découvrir sous un autre jour l’inclusion et le rôle que les entreprises ont joué pour chacune et chacun », ajoute Tarik Ben Salah, réalisateur de « Hymne à l’inclusion ».

4 profils et 4 aventures professionnelles

« Hymne à l’inclusion » nous emmène à la rencontre de Pierre, chargé de communication interne à Grenoble, Matthieu, technicien informatique à Toulouse, Dorothée, analyste développeur à Cesson- Sevigné (Ille-et-Vilaine) et Pierre, préparateur de commandes chez Cora à Dorlisheim (Bas-Rhin).

Des parcours personnels et professionnels variés, aux quatre coins de la France, qui permettent de découvrir des facettes différentes de l’autisme.

Le documentaire met en lumière l’insertion de ces quatre salariés dans des contextes professionnels, publics comme privés, et des modalités d’accompagnement variées, où les talents de chacune et chacun s’expriment pleinement.

CEA Grenoble

« Engagé depuis plusieurs années en faveur de l’intégration des personnes autistes dans l’emploi durable, j’ai tout de suite pris contact avec Tatiana Ayme quand j’ai entendu parler du projet. C’était plus qu’une évidence, une réelle nécessité d’associer le CEA Grenoble à ce documentaire inédit.», Bruno Renard, coordonnateur de la RSE au CEA Grenoble.

Bis Repetita Toulouse

« Le handicap, inscrit dans l’ADN du Groupe ATF, nous oblige au « pas de côté », au re-questionnement permanent de nos pratiques managériales et bouscule notre vison. Adaptation, mobilisation des équipes et accompagnement bienveillant ont été les clés de voûte de l’intégration de Matthieu. C’est une belle aventure humaine », Anne Hontang, Responsable du site de Toulouse.

CGI

« Nous sommes d’autant plus fiers de la participation de Dorothée à ce documentaire qu’elle a contribué à nous faire grandir sur le sujet de l’autisme. « Hymne à l’inclusion » reflète notre engagement à l’échelle de l’entreprise, puisse cette diffusion au grand public inscrire une telle ambition à l’échelle de la société toute entière », Magali Fabre, Responsable Mission Emploi Handicap

CORA

« Nous avons fait le pari de recruter un salarié sans tenir compte du handicap, pour justement montrer aux clients et aux collègues que la compétence et la qualité du travail de Pierre font oublier son handicap.

Au contraire, son fonctionnement particulier ne fait ressortir que le meilleur de son autisme, à savoir sa fiabilité, sa disponibilité, son engagement et sa motivation au travail ! », la direction de CORA.

Le documentaire « Hymne à l’inclusion »

Durée : 56 minutes.

Sous-titres anglais / allemand.

Bande annonce disponible ici : https://youtu.be/SpbC7DNCmx0

Tarik Ben Salah : réalisateur et scénariste.

Tatiana Ayme : productrice et scénariste.

Christophe Morin : producteur associé.

Josef Schovanec : contributeur du documentaire, philosophe et écrivain.

Jean-François Dufresne : directeur général Andros & Parrain.

Avec l’aimable participation de Dorothée, Pierre, Matthieu et Pierre.