Hyères: la plage de l’Ayguade accessible aux personnes handicapées

Après la plage de la Bergerie, le Pentagone aux Salins et, dans une moindre mesure, la plage de René Sabran qui, elles aussi, disposent d’un accès plus pratique pour les personnes handicapés, la plage de l’Ayguade est désormais ouverte à tous .

La réussite de ce projet est due au partenariat entre le Conseil régional du Var et la commune de Hyères. En Région Paca, quarante-neuf communes sont ainsi équipées, en bord de mer ou près des lacs ou des rivières. Sur place, deux accueillantes, Lucette et Danielle, sont là pour aider des baigneurs qu’attendent, au bout du tapis blanc, quiévite aux roues des fauteuils de s’enfoncer dans le sable, un Tiralo et un Hippocampe. Cette campagne destinée à la mise en accessiblité des loisirs pour les personnes à mobilité réduite, a nécessité un investissement de 258 000 euros, les deux véhicules et le tapis coûtant, à eux seuls, quelques 8 000 euros. Mais le plaisir partagé de se baigner enfin ensemble n’a pas de prix. (source: Var-matin)