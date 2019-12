h’up académie : Booster les entrepreneurs en situation de handicap

h’up entrepreneurs lance la h’up académie !

En partenariat avec Handirect et 7 entreprises impliquées, la h’up académie est le nouveau programme d’accélération ouvert par l’association h’up entrepreneurs. En effet, h’up entrepreneurs poursuit sa mission principale, celle d’accélérer la réussite des entrepreneurs en situation de handicap !

Depuis 2008, h’up représente et accompagne des entrepreneurs en situation de handicap, créateurs ou entrepreneurs déjà en activité, grâce à la mobilisation de plus de 200 coachs ou experts projet bénévoles.

La « h’up Académie », deuxième programme d’incubation proposé par h’up entrepreneurs, est un parcours sélectif destiné aux entrepreneurs souhaitant accélérer leurs activités. Il répond à plusieurs besoins et a été construit dans l’optique de créer plus de liens, de synergies entre les entrepreneurs, afin que ces derniers puissent avancer ensemble et renforcer le réseau de l’incubateur. Il permet également de disposer de ressources techniques complémentaires grâce aux entreprises partenaires, et de mobiliser des experts projets bénévoles aux compétences diverses et poussées.

Ce programme a pour objectif d’accompagner efficacement les porteurs de projet ambitieux. Il comprend un accompagnement personnalisé par un expert-projet bénévole, plusieurs séances de coaching, et des temps forts collectifs. Il permet aux entrepreneurs d’acquérir les clefs pour lever les freins d’accès à la création ou au développement de leur activité.

Pour la 1ère année du programme, près de 70 candidatures ont été reçues. Les incubés de ce programme sont nommés lors d’un comité de sélection, composé de professionnels de l’accompagnement entrepreneurial et du handicap.

Pour cette première édition, 19 entrepreneurs ont été choisi pour évoluer pendant 9 mois, aux côtés de leur expert-projet bénévole :

Lyesse Nabil ATSI : Prox i-soins – Service de locaux médicaux mobiles

– Service de locaux médicaux mobiles Baptiste BOCHET : Colada – Prestations de team-building en entreprise autour du cocktail

– Prestations de team-building en entreprise autour du cocktail Isabelle BONNET : Pollux & Pénélope – Lifestyle « Maître et Chien »

– Lifestyle « Maître et Chien » Pierre BUSQUET : Ideal Auto – Réseau du premier équipementier mondial BOSCH

– Réseau du premier équipementier mondial BOSCH Fabrice CALBOUR : Fabiorama Conseils et Formations – Formations en communication

– Formations en communication Julie CHERRIER : HASC – Agence de conseil handi-responsable

– Agence de conseil handi-responsable Jérémy DALMAS : Original Green – Coffee-shop éco-responsable

– Coffee-shop éco-responsable Franck DHOTE : Agrovet Expertise – Conseils et expertise dans le domaine vétérinaire, sanitaire et agroalimentaire

– Conseils et expertise dans le domaine vétérinaire, sanitaire et agroalimentaire Frédéric GLANCLAUDE : Ases Sécurité – Installation et entretien de systèmes de sécurité électronique

– Installation et entretien de systèmes de sécurité électronique Claire JEMBA NDOUMBE : NVEQUID – Formations en langues et en marketing digital pour les jeunes joueurs de foot français

– Formations en langues et en marketing digital pour les jeunes joueurs de foot français Ikram LABED : E-human security & events – Cabinet de conseil en digitalisation de recrutement

– Cabinet de conseil en digitalisation de recrutement Yann LE COZ : YLC Conseil – Conseil stratégique et opérationnel spécialisé dans l’optimisation des achats

– Conseil stratégique et opérationnel spécialisé dans l’optimisation des achats Alexandra LEROY : Luxoria Création – Lingerie pour les femmes ayant subi une ablation de la poitrine

– Lingerie pour les femmes ayant subi une ablation de la poitrine Valérie NICOT : Val & Ongles – Proposer des prestations de manucure pour tous, en particulier les personnes « isolées »

– Proposer des prestations de manucure pour tous, en particulier les personnes « isolées » Giulia RICCIONI : So-U – Sophrologue en entreprise et auprès de particuliers

– Sophrologue en entreprise et auprès de particuliers Ismaël TAHRI : Iconoglace – Fabrication de glace et sorbets artisanaux

– Fabrication de glace et sorbets artisanaux Harold URBINO : Bureau de conseil en accessibilité

Marlène VARNERIN : Inclood – Maison d’édition innovante – Donner le plaisir de lire aux enfants, sourds ou non, sans contrainte ni barrière de langue !

– Maison d’édition innovante – Donner le plaisir de lire aux enfants, sourds ou non, sans contrainte ni barrière de langue ! Dominique WILST : Who’s who?– Réalisation de trombinoscopes intelligents et services associés

Ces entrepreneurs se sont rencontrés à travers plusieurs temps forts, au cours desquels ils ont pu travailler en profondeur sur leur projet et rencontrer de nombreux membres du réseau h’up : académiciens, experts projets bénévoles, partenaires…

Le but de chaque temps fort est de renforcer les synergies positives entre entrepreneurs en situation de handicap afin que ces derniers avancent ensemble dans l’accélération de la réussite de leur projet.

En résumé, la h’up Académie combine mentorat individuel, coaching, échanges entre pairs et renforcement de l’esprit de promotion d’entrepreneurs par des séminaires collectifs, apports en compétences via des webinaires, et valorisation des entrepreneurs académiciens lors d’un évènement de rayonnement dédié « h’up L’Annuelle », évènement en partenariat avec Handirect.

Lancement de la 2ème promotion de la h’up Académie dès février 2020 : chers porteurs de projet ou entrepreneurs en situation de handicap, à vos candidatures !

Pour en savoir plus : www.h-up.fr/academie