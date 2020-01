Human Rights Watch et le FEPH choqués par des conditions de vie dans un centre de soins en Grèce

Le FEPH et Human Rights Watch (HRW) attirent l’attention sur les rapports dénonçant les conditions inhumaines et dégradantes auxquelles sont soumises les résidents d’un Centre grec de soins pour enfants. Les deux organisations des droits de l’homme ont rédigé une lettre ouverte à l’attention du Ministre grec de la Santé. Le FEPH et HRW souhaitent que le Ministre prenne immédiatement des mesures afin de mettre un terme à la maltraitance des enfants et des adultes atteints de déficiences intellectuelles.

D’après les rapports et les comptes-rendus de l’adjoint grec au Médiateur aux droits de l’enfant, les conditions de vie dans le Centre de soins pour les enfants de Lechaina, en Grèce, sont inhumaines. Les résidents du centre vivent dans des conditions catastrophiques qui violent leurs droits humains et portent atteintes aux obligations de la Grèce vis-à-vis du droit international. En outre, l’organisme de contrôle a découvert un manque récurrent de soins, de soutien psychologique et de physiothérapie. Il apparaît également que les résidents ne consultent pas régulièrement les services médicaux ou de réhabilitation.

À plusieurs reprises, les avocats de la Confédération grecque des personnes handicapées NCDP-ESAmeA ont exprimé leurs inquiétudes quant aux procédés de ce Centre de soins.

Le FEPH et HRW ont appelé à prendre des mesures à court et à long terme pour remédier à la situation. Ces mesures viseraient, en particulier, à assurer le suivi approprié des rapports et des investigations complémentaires et à améliorer immédiatement les conditions de vie et de soins de tous les résidents du centre, notamment en mettant fin à l’utilisation de lits-cages, à la sédation systématique et à l’immobilisation des patients en les attachant à leur lit.

La Grèce n’a pas ratifié la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées

Dans cette lettre ouverte, M. Yannis Vardakastanis, le Président du Forum Européen des Personnes Handicapées, a souligné : « La Convention de l’ONU contre la Torture (CAT) et sur les Droits des Personnes handicapées (CDPH) exige explicitement des États qu’ils prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune personne, y compris handicapée, ne soit soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant. De plus, ces conditions semblent porter atteinte à leur dignité humaine, au droit à l’intégrité physique et mentale et à l’interdiction de l’usage de la violence à l’encontre des personnes handicapées, des droits et des obligations consacrés par la CDPH et liés inextricablement aux droits garantis par la CAT ratifiée par la Grèce en 1988. »

Austérité

Le personnel insuffisant en nombre et sous-qualifié ainsi que les allégations de maltraitance dans le centre de soins et le décès mystérieux de deux patients renforcent la gravité de ce cas de droits humains. HRW et le FEPH s’inquiètent particulièrement des effets que les coupes budgétaires imposées dans le cadre des mesures d’austérité visant à sauver l’économie grecque auront sur les personnes en situation de handicap.