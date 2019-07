HP sensibilise ses managers

Pour favoriser le recrutement et l’insertion de personnes handicapées, la société HP a engagé une action de sensibilisation de longue haleine aux questions du handicap Une démarche menée conjointement en interne et en dehors de l’entreprise.



Faciliter le recrutement et l’insertion des handicapés, former les employés de l’entreprise, voilà quelques uns des grands axes du programme Handicap@hp mené par HP. Un chantier d’envergure piloté par deux personnes qui se partagent le même poste – job share -, à temps partiel. « Il s’agit, explique Pascale Collart à nos confrères de 01 Informatique,d’un travail de longue haleine […] Il faut quelqu’un qui se sente responsable de cette mission, sinon il est difficile d’obtenir des résultats, coresponsable du programme Handicap@hp. A deux, on est beaucoup plus créatives et on se soutient mutuellement, car ce n’est pas toujours facile de prendre son bâton de pélerin et d’aller convaincre et sensibiliser les gens. » Car le mot-clé est bien celui de sensibilisation et comme le dit encore Pascale frossart: « Sans sensibilisation des managers et des employés de HP – tout au long de l’année – on ne peut pas réussir un recrutement ou une mobilité interne de personnes handicapées », précise Pascale Collart. Sur le terrain, cela se traduit par des actions de communication – classiques – affiches, distribution de flyers… – ou plus originales. HP a ainsi organisé une tournée sur les différents sites français en proposant une pièce de théâtre avec la compagnie Guichets Fermés, ainsi que diverses formations, dispensées par un consultant externe, sur le thème du recrutement et de l’insertion des handicapés.

Journée d’immersion pour les étudiants

Depuis trois ans, le constructeur propose aussi à des étudiants, des jeunes diplômés et des chercheurs d’emplois handicapés, une vraie journée d’immersion dans l’entreprise. Au programme, présentation du programme Diversité de HP, déjeuner avec les managers et intégration dans un service, parrainé par un volontaire de l’entreprise. Le but ? Leur montrer qu’il est possible, malgré leur handicap, de travailler chez HP et leur en donner l’envie… « HP compte un peu moins de 3 % de personnes handicapées (contre environ 1,5 % chez ses concurrents), assure Pascale Collart. Nous recrutons essentiellement des cadres dotés de compétences techniques, bac +5, difficiles à trouver dans cette population. » C’est pour cela que HP participe aux Forums emploi organisés par les grandes écoles ou par l’Adapt. Elle est également partenaire du programme Handimanagement, qui regroupe plus d’une trentaine de grandes écoles et universités françaises et travaille à la sensibilsation des futurs cadres à la question du handicap.