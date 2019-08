Hôtellerie: vers un report de l’application des normes sécurité incendie (AFP)

Le secrétaire d’Etat au Tourisme Hervé Novelli souhaite repousser de quatre ans l’entrée en vigueur des nouvelles règles de sécurité incendie dans l’hôtellerie afin d’éviter la fermeture de milliers d’établissements, a-t-il indiqué dans un entretien au Parisien mardi. “Je souhaite que les nouvelles règles de sécurité incendie s’appliquent en 2015, et non en 2011, en même temps que les règles d’accessibilité des handicapés”, a déclaré M. Novelli. Selon le secrétaire d’Etat, si les normes relatives à la sécurité incendie et à l’accessibilité des personnes handicapées s’appliquent en l’état, cela conduira à la fermeture de milliers d’hôtels. “Si ces textes restent en l’état, 3 000 à 4 000 hôtels familiaux sur 18 000 risquent de mettre la clé sous la porte d’ici à cinq ans, 30 000 emplois directs et indirects sont menacés et les pertes de chiffre d’affaire pourraient s’élever à 4 milliards d’euros”, souligne M. Novelli.

“Il me semble nécessaire d’entamer une réflexion sur des normes très contraignantes qui s’appliquent sans distinction”, déclare-t-il.

Selon le secrétaire d’Etat, il est nécessaire de “concilier plus harmonieusement la sécurité des clients, l’accession des handicapés et la préservation de notre potentiel touristique”.

Selon le Parisien, un rapport du Contrôle général économique et financier, qui dépend de Bercy, assure que les nouvelles mesures anti-incendie, promises en 2006 et qui doivent entrer en vigueur en 2011, et sur l’accessibilité des handicapés, applicables en 2015, pourraient conduire à la disparition de 30% du parc hôtelier indépendant.

Ces mesures anti-incendie avaient été prises après le sinistre de l’hôtel Paris-Opéra (IXe arrondissement), qui avait fait 25 morts le 15 avril 2005.

dlm/lo/sde