Hospitalisation des personnes handicapées et des seniors : Guide pratique

Ecouter article Ecouter article





“Lulu va être opérée” : Un livret plein d’idées pour que l’hospitalisation des personnes handicapées et des seniors se passe pour le mieux

Sensibiliser et partager des conseils à partir de situations vécues : Tel est l’objectif de “Lulu va être opérée”, livret pratique consacré aux thèmes de l’hospitalisation et du parcours chirurgical des personnes en situation de handicap et des seniors très dépendants. Composé de 132 pages, il se présente sous la forme d’une boîte à idées et propose des solutions concrètes opérationnelles pour la meilleure prise en charge possible. Il s’adresse aussi bien aux patients qu’à leurs aidants et aux professionnels des secteurs médical et médico-social.

“Toutes les solutions proposées dans ce livre sont déjà mises en place dans certains endroits et n’attendent plus qu’à être déclinées partout ailleurs pour que chacun (patient, aidant et professionnel) trouve sa place et son efficacité, commentent les auteurs. En 19 chapitres, tous les “sujets chauds” sont décryptés et des solutions qui fonctionnent vous sont proposées.

Ce livre est le fruit d’une collaboration avec 150 familles, 150 professionnels, 40 établissements hospitaliers, 15 unités de soins de suite et réadaptation et 20 établissements médico-sociaux. Il a été rédigé pour les personnes en grande dépendance et leurs aidants. En fait, nous sommes tous concernés par ce livre qui vise l’amélioration des pratiques techniques et humaines avant, pendant et après une opération chirurgicale”.

Pour en savoir plus sur ce livret pratique dédié à l’hospitalisation des personnes handicapées et des seniors: www.lulu-va-etre-operee.org