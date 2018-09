Hospitalisation à domicile : Une alternative à l’étude

Hospitalisation à domicile : Une alternative à l’hospitalisation des personnes fragilisées, isolées et sans ressources

Le 19 juillet dernier, le Professeur Jean-Yves Blay, Directeur général du centre de lutte contre le cancer, le Centre Léon Bérard, et Bernard Devert, Président-Fondateur du mouvement Habitat et Humanisme et de l’association La Pierre Angulaire – LPA, réseau de maisons de retraite et de soins, membre d’Habitat et Humanisme, ont signé une convention de partenariat dans le cadre d’une démarche expérimentale.

L’objectif est d’étudier une alternative à l’hospitalisation à domicile des personnes fragilisées, isolées et sans ressources. « Il s’agit de proposer aux patients du CLB éligibles à l’hospitalisation à domicile (HAD), mais ne pouvant pas en bénéficier en raison d’un logement inadapté, d’une situation sociale fragile, d’un trop grand isolement… une solution d’hospitalisation à domicile au sein de la Maison de l’Hospitalité de Béthanie gérée par LPA », expliquent-ils. Située à Villeurbanne, la Maison de l’Hospitalité de Béthanie dispose de 17 logements en accueil temporaire, d’un Centre de Soins Infirmiers (CSI) et d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). Une équipe de bénévoles intervient par ailleurs, pour des temps de présence bienveillante auprès des personnes logées. « Dans le cadre du partenariat, les frais de prise en charge des patients seront partagés entre LPA et le CLB, avec une participation de 25€/ jour du patient correspondant aux frais de repas et d’une quote-part des charges de personnel », indiquent les signataires.

La convention est signée pour une période expérimentale d’une durée de 6 mois compte tenu du caractère limité du financement et de la nécessité de rechercher des sources de financements permettant de transformer l’expérience en projet pérenne. Ainsi, les parties s’engagent durant ces 6 mois à tout mettre en œuvre pour arriver à des solutions de mécénat permettant de couvrir les frais de prise en charge des patients.

Le LCB est un Centre de Lutte contre le Cancer, un établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif. Il fait partie des 18 centres de Lutte contre le Cancer dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de la Santé (Arrêté du 28 janvier 2011). Centre de référence et de recours pour la cancérologie en Région Auvergne-rhône-Alpes, il regroupe 1718 professionnels et a accueilli plus de 34 000 patients en 2016. LPA est une association membre du mouvement Habitat et Humanisme qui anime un réseau d’établissements d’accueil et de soin de personnes âgées, dont, la Maiosn de l’Hospitalité de Béthanie. Cet établissement dispose de 17 places d’hébergement temporaire accueillant des personnes à un moment où elles connaissent une situation de fragilité.