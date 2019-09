Hospices Civils de Lyon : objectif maintien des 6 %

Les Hospices Civils de Lyon ont signé une convention pluriannuelle en faveur de l’emploi des personnes handicapées avec le FIPHFP.

Cet accord, établi pour trois ans, est le renouvellement d’une convention initialement signée en 2008. Il prend notamment en compte la sensibilisation et la formation des acteurs professionnels susceptibles d’être en relation avec des agents en situation de handicap. Des recrutements directs et indirects des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi devraient également être effectués. Objectif : veiller au maintien du taux d’emploi de 6 % en poursuivant le recrutement de personnels handicapés (environ 15 par an) et en maintenant dans l’emploi environ 90 agents par an.