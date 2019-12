HOROSCOPE SEPTEMBRE/OCTOBRE

VIERGE (23 août-22 septembre)

Septembre met l’accent sur votre argent, soyez réactif, car après le 25/9, vous ne pourrez plus changer un accord. Ne signez rien trop vite ! Au travail, la seconde quinzaine d’octobre est excellente pour vos contacts et pour vos échanges. Cœur : Soyez patient car vous retrouvez l’être cher fin septembre pour un mois et demi de passion. Les célibataires sont emballés par une rencontre inattendue ((5-7/10) Vitalité : correcte en septembre, meilleure en octobre. L’automne vous va bien. Un petit régime "détox" vous réussit et affine votre silhouette.

BALANCE (23 septembre – 22 octobre)

Septembre favorise une rentrée équilibrée et douce grâce à vos qualités de négociateur. Mais gare à la facilité, anticipez d’éventuelles difficultés : en octobre, il faut affronter la mauvaise foi jusqu’au 15/10. Ne vous laissez pas duper par les apparences. Cœur : Un joli mois de septembre, Vénus (l’amour) et Mars(le désir) cheminent dans votre signe, ce qui ne manquera pas de créer de beaux moments de complicité. Les célibataires sont sous le charme. Octobre est encore plus sensuel… vous planez ! Vitalité : bonne en septembre avec une nette tendance à la gourmandise (partagée !) et plus moyenne en octobre. Faites plus d’exercice.

SCORPION (23 octobre-22 novembre)

Septembre vous impose un rythme assez lent, ou bien beaucoup de diplomatie et peu d’action. Ce qui tend à vous exaspérer. Pourtant il faut garder une vision à long terme, et ne rien précipiter. Après le 15/10, vous pourrez enfin jouer vos meilleures cartes. Pour certains, une petite promotion est même dans l’air ! Cœur : Calme plat jusqu’au 25/09, ensuite Vénus vous rend visite et votre cote est au plus haut. Célibataires, vous faites une conquête exaltante ! En couple, le ton est câlin, vous retrouvez votre complicité de toujours. Vitalité : Très moyenne en septembre, meilleure après le 5/10, car Mars, l’énergie, déboule dans votre signe jusqu’au 16/11. Qu’on se le dise !!

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

Septembre est dynamique, vous démarrez cette rentrée sur les chapeaux de roue ! Démarches, voyages, mise en place : rien ne vous arrête, vous êtes partout et très efficace !! Attention à ne pas trop en faire car en octobre on pourrait vous croire opportuniste. Achevez plutôt ce qui est en cours avant le 15/10. Ensuite, il faut réfléchir à une nouvelle orientation. Cœur : En septembre, une amitié amoureuse se développe pour certains, d’autres renforcent un lien tendre par un joli partage de valeurs communes. En octobre, la discrétion vous va bien, ne faites pas de vagues…

Vitalité : Bonne en septembre, vous vous sentez léger. Moyenne en octobre, fuyez les microbes et débarrassez-vous de vos toxines.

CAPRICORNE (22 décembre-20 janvier)

Septembre met vos activités en valeur, un projet pourrait démarrer en trombe ! Ceux qui commencent un nouveau job ont le vent en poupe. Il s’agit aussi de soigner votre relationnel et de n’accorder votre confiance qu’au compte-goutte. Car octobre s’annonce décevant, on pourrait vous tendre un piège ou tenter d’utiliser votre savoir-faire à votre insu. Prudence…Cœur : Septembre est neutre, sauf si vous travaillez ensemble. Octobre est très amical, très festif. Les invitations pleuvent et les célibataires sont très demandés. En couple, vous êtes aussi complices qu’amoureux. Vitalité : Moyenne en septembre, il faut bien gérer le stress. Meilleure en octobre, vous reprenez du poil de la bête !

VERSEAU (20 janvier-18 février)

Septembre favorise vos échanges et vos démarches. Au travail, vous avez la cote et un projet important pourrait voir le jour. Mais attention à ne pas vous engager trop loin sous le coup de l’enthousiasme. En octobre, il faut régler des détails juridiques indispensables, mettre un cadre protecteur. Un contrat s’impose ! Cœur : Pleine forme pour vos amours, Vénus (l’amour) et Mars (le désir) sont en signe ami et vous profitez d’un mois épatant. En couple, c’est le Nirvana ! Les célibataires sont sous le charme d’une rencontre aérienne… Octobre vous ramène sur terre, votre travail est prioritaire. Vitalité : Excellente en septembre. Mais gare au stress en octobre. Ajustez votre planning et gardez quelques respirations au vert !

POISSONS (19 février- 20 mars)

Septembre met vos finances sur le grill céleste, il faut rester de marbre face à une tentation qui pourrait déséquilibrer votre budget et vous contraindre à un régime sec ensuite. Au travail, une démarche semble aboutir en septembre et conforter votre position en octobre. Cœur : Rien de spécial en septembre. En revanche, octobre est superbe, le ciel est à vos pieds ! Cœurs libres, une rencontre vous bouleverse, vous ne pensez plus qu’à vos amours. En couple, une nouvelle vous enchante. Côté bébés, certains sont comblés. Vitalité : Moyenne en septembre, excellente en octobre. Vous êtes de plus en plus en forme. La pratique d’un sport doux entretient votre tonus.

BELIER (21 mars-20 avril)

Septembre met l’accent sur un mois très relationnel, qui vous impose une certaine retenue malgré la complicité qui s’installe. Vos affaires dépendent des autres, de leur bonne volonté, ce que vous appréciez moyennement, plutôt habitué à décider. En octobre, après une quinzaine assez flottante et déstabilisante, vous reprenez les rênes. Il était temps ! Cœur : les célibataires font une bien jolie rencontre, septembre est très romantique. Mais il faut passer octobre et accepter que tout ne soit pas parfait. Saurez-vous résister à une petite déception ? En couple, en revanche, c’est tout bon.

Vitalité : Buvez davantage en septembre. En octobre, ne jouez pas avec la qualité de votre sommeil !

TAUREAU (21 avril – 20 mai)

Septembre s’annonce dense au travail, mais agréable. Vos activités s’enchainent naturellement et sans à-coup. Veillez à garder ce rythme et surtout à ce qu’aucun grain de sable ne se glisse dans votre belle machine entre fin septembre et mi-octobre. Si quelqu’un d’indispensable travaille pour vous, prévoyez un plan B, juste au cas où…

Cœur : C’est le calme plat, sauf si vous partagez une activité. Si on vous fait les yeux doux au travail, pourquoi pas… Mais attention aux ragots ! Restez discret. Enfin en couple, la routine a du bon, vous en profitez. Vitalité : Moyenne. N’abusez pas des douceurs en septembre et mettez votre organisme au vert en octobre.

GEMEAUX (21 mai- 20 juin)

Septembre est un mois créatif qui met votre image en valeur. Vous êtes très "tendance". Mais attention à ne pas sombrer dans la facilité du moment. En octobre, il faut vous ressaisir pour ne rien gâcher des bons points accumulés ou des occasions créées en septembre ! Cœur : Septembre est superbe, superficiel et léger. Les cœurs libres papillonnent, flirtent, et laissent leur imagination s’envoler. Mais en octobre, gare aux indiscrétions. Ceux qui ont joué avec le feu pourraient se retrouver en situation délicate. Vitalité : Excellente, vous êtes en forme en septembre, et plutôt dynamique en octobre.

CANCER(21 juin-22 juillet)

Septembre vous met en garde contre une conclusion trop rapide en affaires (immobilière ou familiale), il faut border votre contrat avec toutes les précautions d’usage : en octobre, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Au travail, votre image est meilleure après le 15/10, vos qualités apparaissent enfin au grand jour ! Cœur : Calme plat en septembre et ambiance… torride en octobre ! Mars (le désir) déboule en signe ami et votre libido monte en flèche. En couple, ce style très audacieux plait beaucoup ! Vitalité : Moyenne en septembre, mais excellente après le 15/10. Maintenez votre forme grâce à une activité sportive plus régulière.

LION (23 juillet-22 août)

Septembre est un mois charmant, très relationnel. Au travail, vous rencontrez de nouvelles têtes, vous entamez de nouveaux dossiers et cela vous plait. Octobre est plus stressant, il faut faire face à plusieurs choses à la fois ou à trop de rendez-vous. Recentrez-vous sur l’essentiel avant d’être débordé par les futilités ou par les mondanités… Cœur : en septembre, les célibataires se laissent courtiser, sans vraiment choisir, captivés par le charme de l’instant. En octobre, votre prétendant pourrait se lasser et déserter votre cour. En couple, ces deux mois sont agréables, vous sortez beaucoup. Vitalité : Bonne en septembre, plus fragile en octobre : couvrez votre gorge.