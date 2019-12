Horoscope septembre/octobre par Anne Vilano

BON ANNIVERSAIRE : Vierge (23 août-22 septembre)

C’est vers le 10/9 que la rentrée démarre enfin, vous retrouvez vos marques et un rythme qui vous convient. Octobre est parfait pour prendre des contacts et pour lancer une nouvelle activité. Cœur : Vénus chemine dans votre signe jusqu’au 16/9, les amoureux sont tendrement complices. La seconde quinzaine d’octobre favorise une escapade câline ou une rencontre plus sensuelle. Vitalité : Excellente jusqu’au 20/9. Ensuite il faut veiller à vous détendre et à ne pas surcharger votre organisme. Misez sur un petit régime détox.

BON ANNIVERSAIRE : Balance (23 septembre – 22 octobre)

Septembre vous oblige à régler une foule de détails afin de mettre vos activités à flot. En octobre, Mercure dans votre signe facilite vos échanges et une rentrée d’argent après le 15/10. Cœur : Jusqu’au 15/9, vous avez la tête ailleurs. Puis Vénus vous rend visite jusqu’au 10/10. En couple vous avez besoin de redéfinir votre relation, aussi soyez créatif ! Les cœurs libres font une rencontre romantique (5-9/10). Vitalité : Moyenne jusqu’au 18/9, excellente ensuite. Buvez davantage pour mieux drainer votre organisme.

Bélier (21 mars-20 avril)

En septembre, concentrez-vous sur une meilleure organisation. Evitez les réunions ou les rendez-vous qui dévorent vos journées, sinon octobre pourrait marquer un retard difficile à rattraper. Vos finances s’améliorent après le 15/10. Cœur : En couple septembre révèle de petites différences qu’il s’agit de combler en douceur. Octobre est agréable, les cœurs libres sortent et s’amusent. Une rencontre est dans l’air ! Vitalité :

Moyenne jusqu’au 20/9, surtout si vous mangez n’importe quoi. Ensuite, Mars met un fauve dans votre moteur, vous êtes en pleine forme.

Taureau (21 avril – 20 mai)

Septembre est dynamique, Mercure et Vénus favorisent votre bonne image et vos rendez-vous. Les créatifs sont productifs. Octobre est relationnel, un partenariat ou des échanges favorisent vos projets professionnels. Cœur : Septembre comble les amoureux et invite les célibataires à sortir davantage. A partir du 10 octobre, Vénus rapproche les couples avec la sensualité comme mode d’expression. Vitalité : Bonne en septembre. En octobre gérez mieux vos petits excès et économisez vos forces vives.

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

En septembre, vous avez de bons atouts en main pour démarrer la rentrée. Faites feu de tout bois, la chance vous accompagne jusqu’au 13/10. Ensuite, veillez au bon équilibre de vos finances et tout ira bien. Cœur : Tranquille jusqu’au 15/9, plutôt agréable ensuite. En octobre, les célibataires papillonnent allègrement. En couple, le romantisme met du bleu dans vos yeux. Vitalité : Votre forme est meilleure après le 20/9. Mars en Lion favorise l’envie de bouger davantage et surtout de vous amuser.

Cancer (21 juin-22 juillet)

Septembre favorise vos études ou une initiative positive, vos activités sont sous les bons auspices de Mercure qui aiguise votre curiosité. En octobre, votre intuition est une alliée sûre qui vous permet de passer un cap ou d’obtenir une petite promotion.

Cœur : Septembre est plus familial ou consacré à votre « home sweet home ». En octobre, Vénus relance sensuellement votre vie amoureuse. Célibataires, vous plaisez !

Vitalité : Excellente en septembre. En octobre, équilibrez mieux votre rythme.

Lion (23 juillet-22 août)

Septembre favorise une remise en route dynamique et positive de vos activités. Parallèlement vos finances reprennent du poil de la bête. Octobre est relationnel, on fait appel à vos talents ou à vos services et les indépendants partent favoris. Cœur : Calme plat jusqu’au 20/9, ensuite Mars (le désir) déboule dans votre signe et relance votre boite à rêves. En couple, vous fondez de plaisir ! Vitalité : Moyenne en septembre. En octobre, vous êtes dans une forme olympique. Capitalisez toute cette belle énergie.

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Septembre offre de belles opportunités professionnelles aux audacieux. Proposez, suggérez, innovez ! Octobre invite à une certaine discrétion pour mieux préparer un projet important. Démarrage prévu : autour de votre anniversaire. Cœur : Septembre est amical et sans grand relief. A partir du 10/10, Vénus rejoint votre signe et vos soirées se font plus douces ou plus « caliente ».Vitalité : Bonne jusqu’au 20/9. Ensuite parez à l’action stressante de Mars en organisant votre emploi du temps. Détendez-vous.

Sagittaire (23 novembre-21 décembre)

Septembre vous oblige à retrousser vos manches pour plonger dans une rentrée ébouriffante. Vos projets sont nombreux et le rythme s’intensifie en octobre. L’étranger peut jouer un rôle porteur. Cœur : Septembre mêle le travail et l’amour, attention à ne pas vous embrouiller. Octobre est limpide, en couple c’est l’accord parfait. En solo, vous êtes conquis. Vitalité : Moyenne en septembre. Excellente en octobre sauf si vous brulez la chandelle par les deux bouts.

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

Septembre est un mois dynamique qui met vos activités en valeur. Vous obtenez facilement le meilleur car votre flair fonctionne à fond. Début octobre est plus laborieux. La seconde quinzaine favorise une démarche ou un changement positif.

Cœur : En septembre, Vénus ouvre un nouvel horizon aux célibataires. En octobre, l’amitié est une valeur sûre pour certains, un bon point de départ pour d’autres.

Vitalité : Bonne dans l’ensemble pour ces mois d’automne. Vous êtes en forme.

Verseau (20 janvier-18 février)

Septembre facilite une remise en route progressive : optimisez votre agenda et évitez les à-coup. Octobre est dynamique et riche en contacts, vous allez droit au but.

Cœur : Le dialogue est votre meilleur atout en couple car à partir du 20/9, Mars favorise un changement ou une prise de décision commune. En solo, vous prenez l’initiative d’un contact plus proche. Votre audace plait. Vitalité : Gare au stress qui pourrait bloquer votre plexus solaire et vos dorsales. Respirez plus amplement.

Poissons (19 février- 20 mars)

L’esprit d’équipe vous anime en septembre, vous gagnez à engager un travail commun. En octobre, Mercure favorise un voyage d’étude ou une prise de contact avec un milieu différent du vôtre. Cœur : Septembre invite à voir une question affective en face, en couple vous faites le point sereinement. Octobre est sensuel, Vénus exalte vos sens et votre sex-appeal. Vitalité : Excellente en septembre et plus posée en octobre. Un petit régime relance votre forme pour affronter l’hiver.