HOROSCOPE Novembre Décembre 2013 Par Anne VILANO

BON ANNIVERSAIRE : Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Novembre démarre lentement, mais vous retrouvez un meilleur rythme après le 15/11. Prenez le temps de vous organiser, d’identifier vos besoins. Décembre met l’accent sur un défi mais aussi sur de bonnes rentrées financières. Cœur : Vénus (l’amour) met l’accent sur deux mois intenses et agréables. En couple, vous trouvez votre vitesse de croisière. En solo, une amitié se renforce ou se fait plus tendre. Vitalité : Pleine forme en novembre et rythme à mieux définir en décembre. Dormez davantage.

BON ANNIVERSAIRE : Sagittaire (23 novembre-21 décembre)

Novembre est un mois actif et productif, vous démontrez un savoir-faire, vous prouvez vos compétences. Décembre favorise vos démarches et vos échanges, Mercure dans votre signe ouvre de nouvelles perspectives. Cœur : cette période est un peu sage. En couple, vous aspirez à une vie rangée, à passer les fêtes dans l’intimité. En solo, le milieu amical vous réserve une charmante surprise, sortez davantage ! Vitalité : Evitez le stress et cultivez la zénitude en novembre. En décembre, votre forme est excellente.

Bélier (21 mars-20 avril)

Novembre invite à la réflexion. Si vous envisagez un changement, votre ciel s’éclaircit après le 15/11. En décembre, Mercure (la communication) favorise une bonne affaire ou des résultats positifs. Cœur : Novembre est plutôt tranquille, en couple, vous suivez votre route. Décembre est amusant et festif, et en solo vous faites une rencontre charmante. Seul bémol, évitez de mélanger travail et sentiments. Vitalité : Bonne dans l’ensemble et si vous faites un peu de sport. Le grand air vous ressource.

Taureau (21 avril – 20 mai)

En novembre, vous êtes efficace et concentré sur votre but. Rien ne vous échappe ! Décembre est plus détendu, vos résultats s’affichent et vous profitez d’un moment d’accalmie. Cœur : Vénus (l’amour) s’installe pour quatre mois dans un signe ami, cœurs libres une grande histoire pourrait se nouer au fil de cet automne. En couple, votre complicité est presque parfaite. Vitalité : Excellente en novembre car Mars relance votre vitalité. En décembre, trouvez le bon équilibre et sélectionnez bien vos instants gourmands !

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

Novembre invite à régler tout ce qui traine, afin de passer à autre chose. Vous avez besoin de faire le tri et d’y voir plus clair dans vos petites affaires. Décembre favorise le démarrage d’un partenariat ou la mise en place d’une nouvelle équipe. Cœur : Vénus invite à cultiver la tendresse avec votre conjoint, à ne pas oublier les petits mots doux. En solo, décembre ouvre sur d’autres rencontres et vous fondez devant l’évidence.

Vitalité : si novembre est un peu stressant, lâchez un peu de lest. Décembre est tonique, Mars en Balance relance une belle énergie.

Cancer (21 juin-22 juillet)

En novembre, votre intuition vous met sur une piste et vous foncez droit sur votre objectif. La chance vous épaule autour du 28/11. Décembre est exigeant, une organisation sérieuse se profile mais vous avez de bonnes cartes en main. Cœur : En novembre, Vénus (l’amour) s’installe dans le secteur du couple et favorise votre entente, tandis que Mars (le désir) relance une tendre complicité. En solo, vous êtes repéré. En décembre la famille prend le pas, mais gardez du temps pour vous deux. Vitalité : Excellente en novembre. En décembre, ne tirez pas trop sur la corde.

Lion (23 juillet-22 août)

Novembre invite à prendre les choses dans l’ordre, à ne pas vous laisser dépasser par la pression ou par les événements. En décembre Mercure en Sagittaire relance vos contacts et facilite vos démarches. Cœur : Novembre est tranquille en solo, serein en couple. En décembre, Mars (le désir) relance votre complicité. Des vacances en couple ou un petit voyage en solo créent l’harmonie mutuelle. Vitalité : Moyenne en novembre, détendez-vous. Excellente en décembre, c’est reparti !

Vierge (23 août-22 septembre)

Novembre ouvre d’excellentes perspectives, votre esprit d’entreprise tourne à plein régime et vos idées plaisent. En décembre, soyez prudent avec vos finances, vous avez tendance à craquer un peu fort, un peu vite.

Cœur : Vénus s’installe en secteur amoureux et vous couvre de ses bienfaits. Vous êtes le chouchou du ciel ! En solo, vous pourriez croiser l’âme sœur. En couple, la sensualité s’invite. Les fêtes sont hyper glamour. Vitalité : Excellente en novembre. Léger stress en décembre.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Novembre invite à compter juste, ne vous laissez pas influencer dans un investissement clé et préférez la seconde quinzaine pour vous décider. Décembre est tonique et positif pour votre travail ou pour vos affaires. Votre compétence est remarquée. Cœur : l’accent est mis sur la maison et sur un changement de rythme, pour certains, c’est une installation. Pour d’autres il faut définir un autre mode de vie et changer vos routines amoureuses ! Décembre réserve une jolie surprise aux solos. Vitalité : Surveillez vos lombaires, buvez davantage. En décembre, prenez l’air.

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

En novembre, vos activités sont dynamisées par Mercure, vous savez ce que vous voulez, et vos résultats s’affichent. Décembre invite à faire le point sur l’année avant de repartir de plus belle. Cœur : Vénus s’installe dans votre signe et l’amour vous sourit. Célibataires, vous voilà approchés et courtisés. En couple, votre entente s’affirme, vous êtes au diapason. Vitalité : Novembre met un tigre dans votre moteur. Mais décembre invite à économiser votre énergie pour ce qui en vaut la peine.

Verseau (20 janvier-18 février)

Novembre s’organise après le 15/11, avec de bons résultats et une vision dégagée de vos projets et enjeux. Décembre invite à communiquer, à contacter. Vos activités ont le vent en poupe, continuez à vous investir pleinement. Cœur : Novembre est lent, en couple ne laissez pas les petites habitudes prendre le pas sur la fantaisie. En décembre, Mars (le désir) ouvre de tendres perspectives, un voyage réjouit les amoureux et une rencontre intrigue les cœurs libres. Vitalité : Moyenne en novembre, meilleure en décembre si vous vous ménagez.

Poissons (19 février- 20 mars)

Novembre favorise vos études, une formation ou vos liens avec l’étranger. Restez ouvert à toute proposition pour progresser, pour améliorer vos performances. Décembre souligne un emballement dans vos activités, organisez-vous au mieux. Cœur : Vénus en Capricorne crée un climat de complicité amoureuse en couple, et d’amitié plus tendre en solo. Cultivez tranquillement vos affinités, le temps est votre allié et la tendresse, votre force. Vitalité : En novembre, mangez plus sainement et plus lentement. En décembre, votre forme est de retour, pile pour les fêtes !

Anne Vilano