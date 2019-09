HOROSCOPE Mars Avril 2011

BON ANNIVERSAIRE : Poissons (19 février- 20 mars)

En mars suivez attentivement vos dossiers en cours et occupez-vous de résoudre toute question financière. Car en avril Mercure ne fait pas de cadeau aux étourdis ou aux dépensiers. Cœur : En mars, vos sentiments se font discrets mais en couple, votre désir est bien présent. En avril vous affichez votre préférence au grand jour, vous sortez davantage. En solo, votre petit cœur fait boum !

Vitalité : En mars, votre énergie est excellente et vous trouvez même un souffle tout neuf. En avril, n’abusez pas des douceurs, pensez à votre ligne !

BON ANNIVERSAIRE : Bélier (21 mars-20 avril)

En mars vos activités sont reliées à un réseau efficace. Grâce à un renvoi d’ascenseur certains prennent un nouveau départ. En avril, en affaires ne brusquez rien ni personne. Ça se débloque après le 25/4. Cœur : Mars est amical, les célibataires sortent entre bons amis. Avril est brûlant et enivrant : feu de paille ou vrai coup de cœur ? En couple, hauts et bas se succèdent avec des réconciliations intenses. Vitalité : Mars est neutre mais avril vous soumet à un rythme effréné. Evitez toute réaction brusque, calmez le stress en douceur.

Taureau (21 avril – 20 mai)

Mars favorise votre image professionnelle, vous êtes efficace et vos projets plaisent. En avril, restez discret sur un objectif plus lointain, car les murs ont des oreilles. En cas de différend, adoptez une position neutre et temporisez jusqu’au 25/4. Cœur :

Si vous travaillez ensemble, mars est charmant. Sinon c’est avril qui favorise les solos et les amoureux. Rencontre ou retrouvailles, la tendresse est votre meilleure alliée.

Vitalité : Faites le plein d’énergie en mars, économisez vos forces. Vous en aurez besoin en avril, un mois stressant qui vous invite à une hygiène de vie impeccable.

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

Mars appuie sur l’accélérateur, vos activités sont en plein essor. Un contrat ou une opportunité est à saisir sans tarder. En avril, limitez vos démarches au minimum et évitez de mélanger affaires et amitié. Quelque chose cloche, à vous de trouver.

Cœur : Mars est charmant, Vénus en signe ami favorise un voyage en amoureux ou une rencontre inhabituelle. Vous plaisez ! Avril est moins engageant, surtout si vous jouez les courants d’air ou si vous mélangez les genres. Calmez le jeu. Vitalité : Moyenne en mars, meilleure en avril. Un grand bol d’air vous fait du bien.

Cancer (21 juin-22 juillet)

Mars est un mois actif et positif pour votre travail, vos projets sont dynamiques. Seul bémol, ne chargez pas trop votre emploi du temps, car avril est très complexe. Un ciel difficile vous invite à anticiper au maximum pour éviter une mini tourmente. Cœur :

Mars est amical et charmant, vous tissez doucement un lien. En avril une question familiale pourrait se poser abruptement. Vous bataillez pour dénicher une solution qui se trouve après le 25/4. Vitalité : Excellente en mars mais très moyenne en avril. Mangez léger et mastiquez mieux, votre estomac vous en sera reconnaissant !

Lion (23 juillet-22 août)

Jupiter favorise désormais vos affaires et vos projets, mais profitez de mars pour ajuster vos ambitions à votre capacité réelle de travail. Sinon gare aux heures supplémentaires en avril. Prudence aussi côté contrats et sur toute question juridique.

Cœur : Mars favorise l’engagement en couple, vous trouvez le bon rythme. Avril souligne un coup de cœur, une rencontre flash. Vous êtes ébloui mais pas très objectif.

Vitalité : Bonne en mars, excellente en avril où votre énergie semble inépuisable. Un sport adapté ou une activité bien ciblée vous permet de prolonger cet état de grâce.

Vierge (23 août-22 septembre)

Mars vous engage à la patience. Si vous travaillez en association ou en partenariat acceptez que la perfection ne soit pas au rendez-vous. En contrepartie votre liberté d’action est plus importante. En avril, surveillez de près vos finances. Cœur : En mars, faites davantage confiance à votre moitié en couple, et profitez d’une complicité retrouvée en avril. En solo, vous êtes conquérant en avril et plutôt conquis en mai.

Vitalité : Moyenne en mars, évitez les épices, les sucres et le café. Préférez la cuisine naturelle et la vapeur douce. En avril, pour mieux dormir, faites un peu de sport.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Mars facilite votre créativité, vos contacts. Vous proposez vos idées et vos rendez-vous marchent bien. En avril, c’est hélas tout le contraire. Mercure rétrograde et bloque vos échanges comme vos rencontres. Patience. Cœur : En mars, vos amours sont légères, en solo vous fondez comme la neige de printemps. Volte-face en avril : si vous voulez du solide et si l’on vous oppose du transitoire, lâchez du lest et évitez de tout ultimatum.

Vitalité : Bonne en mars, vous êtes en beauté. En avril, buvez davantage entre les repas, évitez le sport intensif et en cas d’effort, protégez vos lombaires.

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Mars est positif et favorise vos entreprises de tout poil. Vous avancez droit au but, avec de bons atouts professionnels et des résultats visibles. Avril vous invite à peaufiner un projet, à ne pas devancer l’appel. Continuez sans dévier sur cette bonne lancée. Cœur : Mars est sensuel, en solo vous êtes fasciné par le mystère d’un regard encore inconnu. En avril, Vénus adoucit vos amours, en duo vos projets sont doux et sucrés. Vitalité : Excellente en mars, vous êtes en forme. Mais économisez-vous en avril, ne brulez pas la chandelle par les deux bouts.

Sagittaire (23 novembre-21 décembre)

Mars vous met le marché en main, au travail c’est un mois pour décider et pour agir ! Jupiter soutient vos projets, la chance vous épaule. Avril marque une petite pause, modérez-vous et ne vous laissez pas aveugler par l’enthousiasme. Cœur : En solo, vous volez d’un cœur à l’autre, d’un désir à l’autre, le printemps est brulant, absorbant et au final, décevant. Revenez vite sur terre ! En duo, recentrez vite vos priorités communes.

Vitalité : Moins de fêtes et de dispersion et votre vitalité sera au top ! Si vous franchissez mars au pas de charge, vous risquez de payer la note énergétique en avril.

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

Vos affaires et vos finance se portent plutôt bien en mars. Votre lucidité est un atout majeur. En avril, un dossier complexe vous donne du fil à retordre et pour le résoudre vous n’hésitez pas à remonter jusqu’à la source. Cœur : vos contacts sont positifs en mars, vous allez au devant de l’être cher. En avril, la famille dévore tout votre temps libre. En couple, vous n’avez pas le choix. En solo, vous vous en arrangez plutôt bien.

Vitalité : Bonne en mars. En avril, votre rythme s’intensifie et vous avez du mal à vous détendre. Une escapade le temps d’un week-end vous fait du bien.

Verseau (20 janvier-18 février)

Il faut mettre les bouchées doubles en mars et avancer sur vos projets sans dévier du principal. Côté contrat, négociez serré une question financière. En avril, difficile de contacter ou de comprendre ce que l’on veut de vous ? N’insistez pas, mettez vos activités au vert. Cœur : Vénus vous rend visite en mars, en couple vous êtes d’humeur printanière, en solo ouvert à toute proposition. En avril, c’est le calme plat, et vous voyez vos amis. Vitalité : Bonne en mars et dynamique en avril. Un peu de sport entretien votre forme et votre ligne. Vous pensez déjà à l’été !