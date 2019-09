“HOROSCOPE Mars Avril 2010

BON ANNIVERSAIRE : Poissons (19 février – 20 mars)

Préférez les premières quinzaines de mars et d’avril pour traiter une affaire selon votre rythme. Après le 18/3 vous contrôlez moins le rythme. Après le 18/4, vos contacts sont moins faciles, la lenteur s’installe. Cœur : Mars est un mois un peu creux pour vos amours. En couple, privilégiez le dialogue ; les célibataires voient leurs amis. Avril est chatoyant, drôle et sensuel. Une rencontre vous charme.

Vitalité : Bonne dans l’ensemble, Jupiter veille sur votre bien-être. Mais soyez moins gourmand et faites davantage de sport pour garder la ligne !

BON ANNIVERSAIRE : Bélier (21 mars-20 avril)

Début mars, restez discret pour mener votre barque à bon port. Vos activités reprennent entre le 18/3 et le 18/4. Ensuite soyez hyper prudent sur une question d’argent : posez les bonnes questions sans détour, ne signez rien trop vite.

Cœur : Mars est passionnel et romantique (6-8/3), les cœurs libres sont touchés mais pas coulés ! Les amoureux font de tendres projets. Avril est contradictoire, il faut vous adapter au rythme de l’autre, faites quelques concessions et tout ira bien.

Vitalité : c’est la grande forme, Mars (l’énergie) vous soutient. Sauf vers les 18-20/3 et les 5 et 25/4 : ne forcez pas et évitez de piquer une colère pour si peu.

Taureau (21 avril – 20 mai)

La première quinzaine de mars est active, ensuite votre travail est en dents de scie. Du 2 au 18/4 relancez un projet. Ensuite prudence, Mercure vous invite à préserver vos intérêts avant tout. Cœur : Début mars est formidable, si vous êtes en vacances votre complicité amoureuse est superbe. Mais c’est avril qui comble les amoureux et les cœurs libres. Vous plaisez et vous laissez glisser dans la volupté d’aimer. (17 au 25/4). Vitalité : Accordez-vous quelques plages de détente, surtout en avril un peu plus stressant. Un régime vous permet d’évacuer les toxines accumulées pendant l’hiver.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Mars est dynamique et relationnel pile comme vous aimez. Vous faites de bonnes affaires ! Avril tourne au ralenti et plus encore à partir du 18/4 car Mercure rétrograde. Une vieille affaire pourrait ressortir d’un placard poussiéreux. Cœur : En couple mars est limpide et agréable, les célibataires sortent et s’amusent. Avril est plus discret : en couple vous privilégiez l’intimité tandis que les cœurs libres aiment en secret. Vitalité : Autant mars est dynamique et amical, autant avril est lourd et fatigant. Donc bougez en mars et reposez-vous en avril !

Cancer (21 juin-22 juillet)

En mars, vos ressources sont sollicitées par un ciel sans concession, c’est le moment de prouver que vous êtes efficace ! Avril est excellent et pourrait vous valoir une petite promotion ou bien des éloges de vos clients. Cœur : En mars vous n’avez que peu de temps à consacrer à votre tendre moitié. Les cœurs libres plongent dans leurs dossiers. Vous vous rattrapez généreusement en avril, mois tendre et sucré comme un shamallow… Vitalité : Moyenne en mars, faites un break de temps en temps. Meilleure en avril, vous profitez des beaux jours pour vous ressourcer au grand air.

Lion (23 juillet-22 août)

Mars est parfait pour chercher un job ou pour signer un nouveau contrat. Mais soyez réaliste et ne chargez pas trop votre agenda, car en avril il faut assumer un rythme de forçat. Dès le 18/4, vous affichez complet. Cœur : En mars le ton est sensuel et passionné car Vénus (l’amour) et Mars (le désir) s’allient. Avril est complexe, si vous avez du mal à accepter les petits défauts de l’autre, lâchez du lest ou accordez-vous un temps en solo pour réfléchir. Vitalité : Excellente en mars, plus délicate en avril : Mercure souligne du stress, aérez-vous davantage.

Vierge (23 août-22 septembre)

Mars favorise vos contacts et une négociation fructueuse (1er-17/3). Vos idées originales plaisent. Avril démarre fort, vous marquez rapidement des points et on pourrait vous confier une mission qui se corse après le 18/4. Préservez vos arrières. Cœur : Rencontre surprise début mars pour les célibataires ou changement heureux en couple. Le printemps s’annonce plein de ressources ! Avril est parfait pour une Lune de miel ou pour faire une petite escapade découverte. Vitalité : Equilibrez les moments de détente et de travail, évitez de dormir trop tard. Vivez bien mais sans excès.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Mars est dynamique pour vos affaires, vous êtes sur la bonne voie pour parvenir à votre objectif. Avril vous met en garde côté finances, vous n’avez pas toutes les cartes en main pour négocier. A partir du 18/4, gare à un coup fourré. Cœur : Mars est agréable en couple, vous êtes invités et sortez beaucoup, tout comme les célibataires qui font une touche. Avril est sensuel, avec des hauts et des bas passionnels et déstabilisants. En couple, gardez votre cap. Vitalité : Excellente, vous récupérez vite pour repartir de plus belle en mars. En avril, chassez les doutes qui vous encombrent l’esprit.

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Profitez de la première quinzaine de mars pour affirmer votre position au travail, ce qui vous permet d’être efficace jusqu’au 15/4. Ensuite prenez garde aux ragots et ne prêtez pas le flanc à la critique : restez en dehors de toute querelle de clocher. Cœur : Jupiter favorise vos amours comme vos rencontres, mars est complice et sensuel. Avril favorise le dialogue à cœur ouvert, ne faites pas l’économie d’une attitude sincère. Vitalité : vos activités pompent votre énergie. Mars est correct, mais avril s’annonce épuisant (5, 25, 28/4). Ressourcez-vous et limitez tout sport intensif. Préférez la sieste !

Sagittaire (23 novembre-21 décembre)

Mars est un mois superbe pour votre image et pour vos projets. Votre imagination est porteuse d’idées neuves et adoptées rapidement. En avril il faut mettre la main à la pâte, vous plonger dans le concret et vous heurter à ses limites. Ici la lenteur a ses avantages.

Cœur : célibataires en mars vous brûlez de rencontrer, de séduire, de conquérir. En couple un renouveau vous surprend, voici un merveilleux retour de flamme. Avril parle de sensualité et de quotidien partagé. La routine est tout aussi délicieuse. Vitalité : Toujours la pleine forme, à condition de maîtriser votre gourmandise en avril.

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

Mars met l’accent sur les entrepreneurs et les indépendants. C’est le moment de vous lancer dans une activité porteuse de succès. Avril conforte une avancée visible mais assurez-vous d’un soutien ou d’une commande avant le 18/4. Ensuite c’est plus fluctuant. Cœur : La famille est à l’affiche pour mars, un mois bien sage. En avril, Vénus révèle des émotions intenses, une sensualité exacerbée. Le printemps vous va bien ! Vitalité : un peu de fatigue en mars vous invite à vous détendre. Avril est meilleur, vous sortez davantage et profitez de week-ends amicaux et amusants.

Verseau (20 janvier-18 février)

Mars est actif, vos contacts sont excellents et se renouvellent rapidement. Les propositions affluent. Avril marque un temps de réflexion propice à un réajustement salutaire de votre agenda. Point trop n’en faut ! Cœur : Mars favorise les amoureux et les célibataires qui sortent et profitent d’occasions festives. Avril est familial et chaleureux. Mais à partir du 20/4, difficile de vous extraire d’obligations diverses. Evitez les travaux à la maison jusqu’au 13/5, vous pourriez avoir des déconvenues.

Vitalité : Excellente en mars. Avril dénote du stress, reposez-vous davantage.