“HOROSCOPE Mai-Juin 2010

Par Anne VILANO

BON ANNIVERSAIRE : Taureau (21 avril – 20 mai)

Avant la seconde quinzaine ne précipitez rien, ce n’est pas mûr. Ensuite vos projets démarrent en trombe. Juin est parfait pour faire de bonnes affaires, pour gagner un bonus ou pour obtenir une promotion. Cœur : Du 22 mai au 14 juin, vous brillez, vous épatez, vous séduisez. Ensuite vous pensez davantage aux vacances et à la famille. Vitalité : Patience et vigilance jusqu’au 6 juin, ne cédez ni à la colère ni à la gourmandise. Ensuite Mars arrive en signe ami et votre forme remonte en flèche pour un début d’été qui s’annonce hyper dynamique.

BON ANNIVERSAIRE : Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Mai vous oblige à rester dans l’ombre, à œuvrer discrètement. Mercure déboule dans votre signe le 10/6 et vous retrouvez enfin le devant de la scène. Pour certains, c’est une question de mobilité géographique qui se confirme en juin ou d’accord pour une mutation. Cœur : Vénus est à vos côtés jusqu’au 20 mai et à partir du 15 juin. Entre les deux, tenez vous à ce qui est dit avec votre tendre moitié. Cœurs libres, vous papillonnez (17/5), vous séduisez (22/5), vous êtes transporté (15/6). Vitalité : Une belle énergie jusqu’au 6/6. Ensuite pensez davantage à votre ligne…

Bélier (21 mars-20 avril)

Mai est complexe pour vos affaires, restez vigilant sur une question d’argent et tout ira bien. Juin est dynamique, surtout à partir de la Nouvelle Lune du 12/6 qui facilite vos contacts et vos petits déplacements. Cœur : En mai, vous avez le cœur léger et les célibataires font une rencontre amusante. Ambiance familiale du 20 mai au 15 juin. Ensuite les amoureux rugissent de plaisir, cœurs libres vous êtes emballés ! Vitalité :

Mars, l’énergie est en signe ami jusqu’au 6 juin, capitalisez toute cette forme. Ensuite, il faut prendre le temps de vous occuper de vous pour conserver votre tonus.

Cancer (21 juin-22 juillet)

En mai le ton est convivial, au travail vous rencontrez de nouvelles têtes sympathiques et prêtes à échanger efficacement leurs informations ou leurs données. En juin, une démarche ou un montage pourrait aboutir, fruit du travail des derniers mois. Cœur : Mai démarre entre parenthèses mais s’anime à partir du 20/5, car Vénus traverse votre signe jusqu’au 15/6. Une histoire sérieuse capte les cœurs libres (12/6). A suivre ! Vitalité : Vous récupérez très rapidement en mai et c’est la grande forme en juin car Mars, l’énergie débarque en signe ami. Vous retrouvez votre vitesse de croisière.

Lion (23 juillet-22 août)

Mai est encore un peu stressant, il faut vous organiser pour éviter la surcharge : déléguez davantage. Juin est plus léger, vous communiquez à bon escient et vous retrouvez votre liberté d’action. Les entrepreneurs et les indépendants font de bonnes affaires. Cœur : Mai est charmant, Vénus mélange malicieusement amitié et amour. Vous êtes intrigué. Calme plat jusqu’au 14/6. Ensuite Vénus rejoint votre territoire et c’est vous qui menez la danse ! Vitalité : Bonne en mai si vous surveillez votre régime. En juin, prenez du temps pour souffler, un petit week-end au grand air est le bienvenu.

Vierge (23 août-22 septembre)

Mai est une période propice à vos déplacements et à vos contrats, car Mercure facilite vos projets. Ceux qui étudient ou qui passent des examens ont le vent en poupe. Juin est rapide et positif pour vos affaires. Les commerciaux ont le vent en poupe. Cœur :

Mai est sans grand relief, sauf si vous travaillez ensemble. La fin mai et la première quinzaine de juin sont très agréables, les cœurs libres sont sous le charme d’une rencontre (1er-15/6). Vitalité : Patience et douceur en mai. En juin, Mars débarque dans votre signe (7/6) pour six semaines et votre forme remonte en flèche.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Jusqu’au 10/6, c est un peu laborieux mais c’est en vous attelant aux petits détails que vous franchissez une étape haut la main. Ensuite, l’ambiance est détendue et positive, excellente pour mettre vos idées en valeur. Cœur : Mai est très sensuel et positif pour les amoureux. Les cœurs libres fondent devant l’évidence ! Juin est amical et festif, en couple vous sortez et vous vous amusez. Vitalité : Bonne en mai, mais attention en juin à ne pas épuiser inutilement vos batteries. Côté régime, mettez-vous au vert tendre, limitez les excès (café, alcool, gourmandises) et aérez-vous davantage.

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

En mai, l’ambiance est agréable et relationnelle, mais mieux vaut traiter les affaires importantes après la Nouvelle Lune du 14/5 car Mercure est plus clément : vous rencontrez les bons interlocuteurs. Juin est dynamique, vous créez des liens solides.

Cœur : Mai est un peu en dents de scie. Heureusement Vénus est en signe ami dès le 21/5 et elle relance votre vie affective jusqu’au 15/6. Les célibataires profitent d’un courant glamour, vous plaisez et on vous le dit ! Vitalité : Mai est exigeant, vous récupérez après le 10/6. Dès lors, votre forme s’affiche clairement !

Sagittaire (23 novembre-21 décembre)

Mai est dynamique, il faut bien canaliser toute cette belle énergie dans un projet qui en vaut la peine. Juin vous oblige à resserrer votre emploi du temps, à aller à l’essentiel car la fin juin est complexe : ne lâchez pas la proie pour l’ombre. Cœur : votre amoureux tient une place importante en mai, vous vous retrouvez souvent, vous partez davantage ensemble. Juin favorise les cœurs libres, une rencontre vous emballe (14-15/6).

Vitalité : Tonus jusqu’au 7/6, plus fatigant ensuite : gare aux courants d’air ou aux climatisations agressives. Mangez moins et surtout mangez mieux.

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

Mai est un mois favorable pour votre image, les planètes en Taureau relancent vos bonnes affaires et encore plus à partir de la Nouvelle Lune du 14/5. Juin est actif et vous êtes sur tous les fronts à la fois et un projet se précise. Bravo ! Cœur : Climat un peu lent début mai, vos relations amoureuses sont meilleures à partir de fin mai et jusqu’au 14/6 juin. Les célibataires sont sous les feux de la rampe pendant six semaines, vous rayonnez. Vitalité : Excellente, au moral comme au physique, meilleure en juin car Mars, l’énergie met un tigre dans votre moteur.

Verseau (20 janvier-18 février)

Mai semble surtout se concentrer sur une question immobilière ou sur l’aménagement de votre lieu de travail. C’est important pour vous sentir plus à l’aise. Juin relance votre mobilité et vos contacts, vous voilà reparti d’un bon pied vers le succès. Cœur : climat un peu tendu en mai, Mars vous rend parfois trop réactif. Les célibataires papillonnent sous l’influence d’une Vénus mutine. Juin réconcilie les opposés, gomme les petites divergences, vous vous entendez de mieux en mieux. Vitalité : Moyenne en mai, buvez davantage. Meilleure en juin, vous vous sentez plus léger, plus enforme aussi.

Poissons (19 février – 20 mars)

Mai est excellent pour vos rendez-vous et pour vos échanges, vous faites une touche intéressante après le 15/5. Pour certains, un nouveau job est enthousiasmant. Juin vous inscrit dans une routine dynamique, tout s’enclenche à merveille. Cœur : ambiance familiale en mai, chaleureuse surtout si vous partez avec vos enfants. En juin, Mars traverse le secteur du couple. Pour certains une décision positive est dans l’air (15/6). Vitalité : Joli mois de mai, dynamique et souriant. Juin est plus intense, il faut éviter les efforts trop brusques et ménager votre système digestif.