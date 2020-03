Horoscope Juillet/Août 2011 par Anne Vilano

BON ANNIVERSAIRE : Cancer (21 juin-22 juillet)

En juillet Mercure donne la priorité à une négociation ou à de bons résultats financiers. Ne tardez pas pour signer un contrat en bonne et due forme car août est chahuté. Préservez vos intérêts sans état d’âme. Cœur : Juillet est tendre et complice, Vénus l’amour vous accompagne avec audace. Août est un peu fauve, votre sensualité atteint des sommets. Vitalité : Moyenne en juillet, rechargez plus souvent vos batteries. En aout évitez de passer en force même si vous sentez que votre énergie est de retour.

BON ANNIVERSAIRE : Lion (23 juillet-22 août)

Mercure traverse votre signe tout l’été. Direct en juillet il vous invite à contacter, à travailler et à privilégier le fond à la forme. Rétrograde en août, il vous met en garde contre la dispersion, les paroles légères ou les mots blessants. Prudence !

Cœur : En juillet les cœurs libres s’amusent sans s’attacher, en couple le ton est serein. Août est superbe, vous plaisez, vous séduisez. En couple, votre complicité s’affiche. Vitalité : En juillet Mars vous rend léger et disponible, en vacances c’est la forme. En aout, vous récupérez plus lentement, reposez-vous davantage.

Bélier (21 mars-20 avril)

En juillet Mercure favorise votre image, vous êtes la personne ressource du moment ! Vos contacts et vos démarches fonctionnent bien. En août, concentrez-vous sur les détails d’une organisation complexe. Cœur : Juillet est familial et agréable, un peu volatile en amour. Août est sensuel et délicat, cœurs libres vous fondez devant une tendre évidence. Vitalité : Excellente en juillet si vous misez sur une bonne diététique. Moyenne en août, côté sport ne forcez pas et détendez-vous en douceur.

Taureau (21 avril – 20 mai)

En juillet, occupez-vous de près de vos affaires car elles méritent une réflexion de fond pour la rentrée. En aout, si vous travaillez, exigez des garanties sérieuses avant de trop donner de votre personne. Cœur : Juillet est doux et sucré comme une pomme d’amour, les cœurs libres sont sous le charme d’une rencontre. Août est plus familial, plus serein en couple. En vacances, votre partenaire apprécie votre tendre créativité. Vitalité : En juillet, bonne dans l’ensemble et encore meilleure en août. Avec Jupiter dans votre signe, vous repartez sur de bonnes bases.

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

Juillet est actif et agréable, vous nouez des contacts agréables. Certains font de bonnes affaires. Août est plus laborieux, il faut rester prudent car les apparences sont trompeuses. La discrétion est votre alliée. Cœur : Juillet sensuel et amusant, mais les sentiments ne sont pas au rendez-vous. Aout est romantique, vos cœurs battent enfin à l’unisson ! Vitalité : Mars l’énergie séjourne dans votre signe en juillet, c’est la grande forme ! Aout invite à la détente partagée et au farniente. En vacances c’est parfait !

Vierge (23 août-22 septembre)

Juillet vous invite à prendre des mesures claires et nettes, que ce soit dans votre travail ou pour vos affaires. Il ne faut pas laisser d’ombre au tableau car en août, Mercure ne fait pas de cadeau aux étourdis ou aux naïfs. Evitez tout engagement douteux. Cœur :

En juillet misez sur la tendresse et sur l’amitié partagée pour renforcer un lien. En aout, les cœurs libres font une rencontre sensuelle mais discrète. Vitalité : Moyenne en juillet, gare aux courants d’air. Excellente en aout, vous êtes en pleine forme.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

En juillet, vous avez tout intérêt à agir fermement mais avec le tact et la diplomatie qui vous caractérisent. Une main de fer dans un gant de velours ! En août, entre vos désirs et la réalité, restez objectif dans vos projets. Cœur : En juillet les amoureux se croisent dans des lieux improbables et votre sensualité s’épanouit. Août mêle harmonieusement l’amour et l’amitié. Vitalité : Excellente en juillet, surtout si vous voyagez. Moyenne en août, surveillez vos lombaires et évitez tout sport trop violent. Dorlotez-vous !

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Juillet est tonique et positif pour vos activités, votre cote est excellente ! Août vous invite à passer la vitesse supérieure. Seul bémol, votre organisation ne doit pas laisser de place au hasard. Restez concentré. Cœur : Juillet est sensuel et complice, les célibataires sont très sollicités. Août favorise les cœurs voyageurs et la découverte de nouveaux codes amoureux. A suivre ! Vitalité : En juillet, votre forme est excellente. En août, ne tirez pas trop sur vos réserves et reposez-vous davantage.

Sagittaire (23 novembre-21 décembre)

Juillet souligne un partenariat ou un accord dynamique. Août vous oblige à garder un œil sur vos intérêts, ne vous engagez pas naïvement sous prétexte que tout vous sourit.

Cœur : Juillet chahute vos désirs, les célibataires zappent d’une rencontre à l’autre. En couple, misez sur un dialogue positif. En août, Vénus l’amour sert audacieusement votre vie amoureuse. Vous plaisez et c’est réciproque. Vitalité : Combattez le stress et la nervosité en juillet en respirant mieux. Août est agréable, vous décompressez enfin.

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

En juillet, Jupiter la chance est de votre côté. C’est le moment de vous affirmer clairement ! En août, ne comptez que sur ce qui a fait ses preuves pour préparer votre rentrée. Cœur : Juillet est tendre pour les amoureux, les célibataires sont approchés et courtisés. Août est un peu tendu en couple, vous avez du mal à concilier la famille et vos envies d’escapade. Restez zen ! Vitalité : Bonne en juillet, vous rechargez vos batteries. En août, ne mangez pas n’importe quoi et buvez davantage d’eau minérale.

Verseau (20 janvier-18 février)

Juillet relance vos échanges, vous avez des atouts efficaces pour mener un objectif à bon port. Août vous invite à peaufiner votre stratégie et à rester discret jusqu’au 28/8.

Cœur : En juillet, Mars le désir favorise un épanouissement sensuel. En solo, une rencontre vous donne des ailes. En août, ne laissez pas le doute s’installer et éclaircissez vite tout malentendu. Vitalité : En juillet, vous rajeunissez à vue d’œil ! Août invite à vous détendre en famille ou entre amis.

Poissons (19 février- 20 mars)

En juillet, la chance vous épaule et vos services sont appréciés. On en redemande ! En août, votre dynamisme relance une ancienne affaire et vous préparez activement la rentrée. Cœur : Juillet est à la fois tendre et familial, vous vous laissez glisser dans la douceur de l’été. Aout est sensuel et un peu fauve. Difficile de vous résister ! Vitalité : Moyenne en juillet, n’épuisez pas vos batteries dans des soirées trop longues ou dans des activités trop intenses. En août, vous retrouvez la forme et une mine splendide.

Par Anne Vilano