“HOROSCOPE Juillet-Août 2015 Par Anne VILANO

BON ANNIVERSAIRE : Cancer (21 juin-22 juillet)

Mercure favorise vos affaires tout au long d’un été efficace. Vous êtes décidé à défendre vos intérêts ou à imposer votre savoir-faire. A partir du 11/8, bonne nouvelle Jupiter, la chance, passe dans votre camp. Cœur : En juillet, célibataires, vous papillonnez allègrement, passant d’un sourire et d’une émotion à l’autre. En couple, août est serein, vous retrouvez tendresse et complicité. Vitalité : En juillet, maitrisez le stress qui monte, vous voulez trop en faire. Août est idéal pour recharger vos batteries.

BON ANNIVERSAIRE : Lion (23 juillet-22 août)

Juillet invite à terminer ce qui est en cours, à profiter des dernières lueurs de Jupiter (la prospérité) dans votre signe. En affaires, soyez naturellement opportuniste. En août, revoyez votre organisation en profondeur. Cœur : Tout au long de l’été, Vénus sillonne votre signe et vous interroge en profondeur sur le sens de l’amour et de l’engagement. Réponse pour la rentrée. Vitalité : Modérez votre rythme en juillet et fuyez la grosse chaleur. Pleine forme dès le 9/8 avec l’arrivée de Mars (l’énergie) dans votre signe.

Bélier (21 mars-20 avril)

Votre image est bonne et votre réputation vous précède, en juillet, on vous fait confiance. Une promotion est dans l’air. En août et en vacances, les aspects pratiques prennent de l’importance ; au travail vous rentrez dans le vif du sujet. Cœur : En juillet, un coup de coeur transporte les solos, mais août impose une attente ou soulève des questions. En couple, l’été invite à ne rien précipiter et à trouver le bon rythme, Vitalité : Levez le pied en juillet, restez zen. Août est dynamique et ressourçant.

Taureau (21 avril – 20 mai)

En juillet, vos contacts s’envolent, vos échanges s’intensifient. Vous obtenez facilement l’essentiel. Août est tout aussi dynamique, vos idées plaisent, on adhère à votre vision d’un projet. Cœur : un projet familial fédère en juillet mais pourrait diviser en août. N’imposez rien et restez souple. En solo, juillet est charmant, léger, vous êtes conquis. En août, vous sortez et vous vous amusez. Vitalité : Excellente en juillet, si vous modérez votre appétit. En août, déléguez davantage et reposez-vous.

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

Juillet est tonique, un nouveau projet vous propulse en avant. Côté finances, restez mesuré (10-20/7). Août tourne au ralenti côté travail, vous en profitez pour vous documenter ou pour bien préparer la rentrée. Cœur : Juillet est délicieux, en solo vous craquez. En couple, vous sortez plus souvent. Août est familial, en couple vous vous retrouvez loin de tout et vous savourez l’instant présent. Vitalité : Bonne dans l’ensemble, si vous alternez les moments festifs et ceux de vraie détente.

Vierge (23 août-22 septembre)

Vos démarches sont favorisées en juillet, vous préservez vos intérêts habilement. Pour certains, une proposition ou un contrat favorise votre évolution professionnelle. Août est efficace, en affaires vous allez droit au but. Cœur : En solo, une amitié évolue doucement en juillet, surtout ne brusquez rien en août. Restez patient. En couple, ne laissez pas un silence pesant s’installer, et en août cultivez la tendresse. Vitalité : Excellente en juillet. Août invite à ne penser à rien et à vous reposer.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Juillet souligne des tensions dans vos activités. Vous êtes sur plusieurs fronts à la fois, et des urgences peuvent surgir ça et là. Votre organisation fait la différence. Août est plus serein, en vacances vous faites agréablement le vide. Cœur : En solo, une rencontre originale vous interpelle en juillet, mais vous interroge en août. Vous hésitez. En couple, adaptez-vous en douceur à un changement de rythme.

Vitalité : Fatigue et stress à gérer en juillet. La forme revient après le 10/8.

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Juillet est actif et plus vous bougez, mieux ça fonctionne. Pour certains, une formation ou un contact avec l’étranger accélère vos projets. Août favorise vos contacts, surtout après le 15/8. Votre dynamisme est repéré. Cœur : Amour et travail se mêlent en juillet mais risquent de s’emmêler en août. Restez lucide. En couple, soyez plus disponible, écoutez davantage votre partenaire, même si vous croulez sous le travail. Vitalité : Excellente en juillet. Ménagez-vous davantage en août, surtout s’il fait très chaud.

Sagittaire (23 novembre-21 décembre)

Un ciel positif favorise vos échanges, en juillet vous pourriez tomber sur un projet épatant sur le papier, mais contraignant dans sa mise en œuvre. Prenez le temps d’y réfléchir en août et surtout, de poser les bonnes limites. Cœur : Tout l’été, Vénus en Lion met vos amours en mode exotique. En solo, vous craquez comme une allumette. En couple, un voyage ressemble à une seconde Lune de miel. Vitalité : Moyenne en juillet, surveillez votre digestion. Août vous trouve en pleine forme.

Capricorne (22 décembre-20 janvier)

Juillet impose des échéances qu’il faut respecter. Vous n’aimez pas dépendre des autres, mais restez souple dans un partenariat imposé. Août favorise vos affaires et vos contrats, après le 15/8, Jupiter vous rend incontournable. Cœur : Juillet est complexe, vous rendant impatient en solo et, peu conciliant en couple. En août, un voyage ou une rencontre ouvre votre cœur. Vitalité : Préservez votre forme en juillet, évitez de bruler vos réserves. Août est ressourçant, pile comme vous aimez.

Verseau (20 janvier-18 février)

Dès juillet, vos activités s’intensifient sous la pression de Saturne. Difficile d’échapper aux échéances de l’été et, d’ailleurs, mieux vaut y faire face avec philosophie. Août offre de bons résultats, ou une solution efficace. Cœur : Vénus et Jupiter conjuguent leurs influx heureux en juillet puis début août, vous ne rêvez que d’amour et d’eau fraiche. Hélas Saturne, la frustration, vous renvoie aux exigences du moment.

Vitalité : Bonne en juillet. Gérez la fatigue et le stress en août et tout ira bien.

Poissons (19 février- 20 mars)

Juillet vous rend optimiste et vos projets prennent de la hauteur. Un accord pourrait se signer rapidement. En août, cultivez tranquillement votre réseau et gardez le contact. Cœur : En solo, juillet est délicieux, vos rencontres sont douces et sensuelles. En couple, vous retrouvez le chemin de la tendresse. Août est relationnel, des vacances en tribu vous détendent, d’autres agrandissent leur cercle amical. Vitalité : Excellente en juillet, si vous faites du sport. Août est agréable, vous vous reposez.