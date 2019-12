Horoscope Janvier-fevrier par Anne VILANO

Bélier (21 mars-20 avril)

Janvier vous encourage à travailler sans relâche sur un projet. Il faut garder le bon cap tout en résistant à l’adversité (du 20 au 31/1). Soyez attentif aux petits détails. Février est meilleur, à partir du 5/2, vos contacts sont plus dynamiques et vos rendez-vous marchent bien. Cœur : Janvier vous impose lenteur et discrétion. Les cœurs célibataires hibernent ! Mais en février, Vénus (l’amour) débarque pour 4 mois dans votre signe. Pour tous, votre vie affective amorce un virage important. Soyez prêt !

Vitalité : Moyenne en janvier, vos activités sont prenantes. Il faut prévoir de souffler un peu. Bonne en février : invitations et bonne humeur vous donnent la pêche !

Taureau (21 avril – 20 mai)

Courant janvier, méfiez-vous d’une nouvelle ou d’une proposition. Posez les bonnes questions et exigez des garanties. Si tout est normal, on vous les fournis dès février. Sinon, vous passez sans encombre à autre chose. Février est dynamique, vous avancez vite. Cœur : Janvier est amical et agréable, une relation pourrait évoluer de la douceur à la tendresse. Février invite à la discrétion, difficile d’afficher vos sentiments ou d’en parler. En couple, évitez les non-dits qui pourraient empoisonner votre relation. Vitalité : Excellente en janvier. A surveiller en février, surtout à cause d’un surcroit de travail qui épuise vos batteries. Pensez aux vitamines et organisez bien votre planning.

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

Vous n’avez pas envie de contraintes, et en janvier vous avez tendance à lâcher pas mal de lest au travail. Attention, car pour certains votre budget ou votre image pourrait s’en ressentir à la fin du mois. Février est meilleur, vous reprenez les rênes et vos résultats sont étonnants. Cœur : célibataires, une nouvelle tête pourrait apparaître au travail, ou dans vos activités. Vous êtes sensible à son charme. En couple, février est très agréable, encore plus si vous partez en vacances en duo absolu. Vitalité : janvier est un peu neutre. En revanche février est formidable. Mars en signe ami relance votre forme, et votre envie de bougeotte. Vous êtes au top !

Cancer (21 juin-22 juillet)

Janvier est agaçant, vous avez du mal à joindre vos partenaires tandis que vos collaborateurs sont aux abonnés absents. Patience ! Février est efficace, vos projets démarrent enfin et vos finances sont en plein boum. Cœur : Vos amours sont au centre du mois de janvier, vous planez et c’est excellent pour votre moral. En février, Vénus vous invite à maîtriser toute passion. En couple, reprenez votre souffle et restez lucide. Les jeunes tourtereaux laissent au temps le soin de fortifier leur lien. Vitalité :

Fin janvier, Mars et Mercure fragilisent votre système digestif. Offrez-vous une petite cure de détox en mettant votre gourmandise au vert. Février est meilleur.

Lion (23 juillet-22 août)

Janvier est sans grand relief, il faut vous organiser avec efficacité. A partir du12/1, vos contacts sont moins évidents, et mieux ne rien signer d’important. Février est plus positif, vous pourriez rencontrer des partenaires sérieux. Un voyage vous ouvre de nouveaux horizons. Cœur : Calme plat en janvier, en couple il faut garder le dialogue. Février est épatant pour les célibataires : une rencontre exotique est dans l’air, vous êtes bluffé ! En couple, c’est le moment de programmer une seconde Lune de miel !

Vitalité : Sans plus. En janvier, reposez-vous davantage. En février, Mars vous invite à vous amuser et à sortir. Dormez suffisamment sinon gare au surmenage !

Vierge (23 août-22 septembre)

Janvier est un bon mois pour agir en douceur. Si vous comptez changer de travail, c’est le moment de faire une mise en place ingénieuse ou de redonner un coup de jeune à votre CV. Février est parfait pour vous lancer et favorise les Vierge audacieuses !

Cœur : En janvier, Vénus réveille le secteur de vos amours. Les cœurs complices prennent une décision. Ceux qui tanguent s’accrochent (20-29/1). En février, les cœurs libres accrochent un regard de velours qui trouble leurs habitudes. Dérangeant mais charmant. Vitalité : Excellente en janvier, vous êtes léger et rapide. Pas mal en février. Capitalisez cette bonne énergie en faisant un peu de sport.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Ambiance curieuse au travail, en janvier il faut rester prudent dans un engagement qui pourrait mettre à mal votre rythme. Et si vous avez du mal à continuer, votre image risque d’en souffrir un peu. Février est meilleur pour vous décider ou prendre des dispositions. Cœur : Patience. Janvier est plutôt familial, votre petite tribu vous prend du temps. Février est parfait pour les amoureux, votre complicité s’affiche. Les cœurs libres sont sollicités : une rencontre est dans l’air. Vitalité : Moyenne en janvier, gare à vos articulations, mettez les au chaud et buvez des tisanes au miel. En février vous êtes en pleine forme, visiblement l’amour vous donne des ailes !

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Si vous profitez de janvier pour remettre en route vos contacts, ou pour relancer d’anciens partenaires, préférez traiter l’essentiel avant le 10 janvier. Ensuite c’est plus aléatoire. Février est parfait pour reprendre le chemin du succès et celui des bons résultats. Cœur : janvier est formidable, les amoureux sont aux anges. C’est l’accord parfait ! En janvier, les célibataires sont sous le charme d’une rencontre inattendue et bluffante. Février met votre patience à l’épreuve, il faut résister à l’envie de poser trop de questions. Vitalité : Excellente en janvier, vous résistez à tout ou presque ! Moyenne en février, vous avez tendance à trop tirer sur la corde. Cette fois-ci, repos…

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)

Tout va bien jusqu’au 10 janvier, ensuite vos activités se ralentissent pour reprendre après le 15 février. Entre temps, votre organisation et votre efficacité font la différence. Ne précipitez rien et ne cédez pas à un mouvement d’humeur. Après le 15 février, vous retrouvez votre rythme et vos bons résultats. Cœur : La famille est au centre de janvier, vous vous ennuyez un peu en amour. Février démarre en trombe pour les célibataires. Un coup de foudre est dans l’air : vous craquez ! En couple, votre complicité s’affiche.

Vitalité : Sans plus en janvier, il faut simplement limiter les gourmandises. Excellente en février, Mars en signe ami relance votre forme et votre envie de voyager.

Poissons (19 février- 20 mars)

Janvier vous invite à faire le point dans vos affaires, et à régler ce qui traîne. Pas question de relâcher votre attention, surtout avec une question administrative. Février est propice à vos démarches, vous avancez plus vite que prévu. Cœur : en janvier, Vénus chemine dans votre signe et vous rend romantique. La fin du mois interroge certains natifs : entre la passion et la raison, il faut se situer clairement. Février est plus calme, plus serein aussi. En couple, un déplacement renforce votre accord.

Vitalité : bonne en janvier, mais à condition de vous aérer suffisamment. Moyenne en février, une petite cure de vitamines vous aide avant votre anniversaire.