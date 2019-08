“HOROSCOPE Janvier-Février 2010

BON ANNIVERSAIRE : Capricorne (22 décembre-20 janvier)

Janvier tourne au ralenti, au travail il faut rester souple et patient. Mercure rétrograde et mieux vaut attendre février pour retrouver votre vitesse de croisière. Vos finances s’améliorent après le 10/02. Cœur : Vénus la douce, vous épaule jusqu’au 18/1 puis à partir du 12 février. Entre temps, c’est ressourçant en couple et amical pour les cœurs libres. Notez une St Valentin est très romantique ! Vitalité : Une légère fatigue pourrait se faire sentir en janvier, à combattre avec des vitamines et une alimentation équilibrée. En février, la forme est de retour.

BON ANNIVERSAIRE : Verseau (20 janvier-18 février)

Janvier exige une organisation sans faille, vous êtes sollicité de tous côtés, mettez l’accent sur vos priorités. Sinon gare aux heures supplémentaires ! A partir du 10 février, une proposition exige une bonne réactivité. Soyez prêt à foncer vers le succès ! Cœur : Vénus vous rend visite du 18 janvier au 11 février. Les cœurs libres sont bluffés par une rencontre (27/1), la passion s’invite. En couple, respectez le point de vue de l’autre et tout ira bien. Vitalité : ces deux mois vous invitent à gérer le stress et à souffler de temps en temps. Restez zen !

Bélier (21 mars-20 avril)

En janvier, gare à un quiproquo ou à une affaire bizarre. Quelque chose cloche, alors vérifiez tout sans état d’âme. Février est plus facile pour votre travail ou pour effectuer une démarche et obtenir gain de cause. Cœur : Après le 15 janvier, vous sortez d’une période d’hibernation bien décidé à rattraper le temps perdu ! Les célibataires passent naturellement de l’amitié à un lien plus tendre. En couple, votre complicité s’affiche.

Vitalité : Mars l’énergie est en signe ami jusqu’en juin ! Autant dire que pour vous, c’est tout bénéfice. Votre capacité de récupération est remarquable.

Taureau (21 avril – 20 mai)

Janvier favorise le secteur de votre travail et même si vous avancez lentement, en janvier c’est du solide. Courant février vos résultats s’affichent, une collaboration s’enclenche. Seul bémol une petite urgence à régler autour du 12/2. Cœur : Vénus fait la part belle à vos amours jusqu’au 15/1 et à partir du 13/2. Les cœurs libres participent à de nouvelles activités et se font remarquer (14, 17/2). Vitalité : Gardez une hygiène de vie impeccable, car cet hiver vos excès comptent double. En famille, lâchez du lest sur les petites contrariétés et reposez-vous.

Gémeaux (21 mai- 20 juin)

En janvier, vos finances exigent une grande rigueur, sinon vous risquez un passage difficile. Février est plus clément pour vos affaires : à partir du 10/2 vos activités reprennent du poil de la bête, grâce à un contrat ou à un engagement. Cœur : le meilleur se joue entre le 20/1 et le 11/2. En couple c’est l’accord parfait. Célibataires, vous craquez et vous voilà sur un petit nuage (8/2). Vitalité : Saturne et Mars épaulent les natifs de mai, vous êtes en grande forme. Nés en juin, c’est plutôt en janvier qu’il faut capitaliser de l’énergie et de la bonne humeur. Février est plus agréable.

Cancer (21 juin-22 juillet)

Janvier met l’accent sur un partenariat qui exige diplomatie et prudence. Ne vous laissez pas entrainer au delà de vos possibilités. Février relance vos finances, vous trouvez un débouché intéressant ou un poste mieux rémunéré. Cœur : En couple janvier est épanouissant et plutôt sensuel. Mais c’est à partir du 10/2 que le meilleur se joue. Vénus et Jupiter (le bonheur) se rejoignent pour une St Valentin étonnante !

Vitalité : le 18/1, Jupiter débarque en signe ami et vous rajeunissez à vue d’œil ! Votre bien-être s’améliore, vous voilà optimiste et nettement plus en forme.

Lion (23 juillet-22 août)

Janvier invite à une petite mise au point. Au travail réglez tous les détails qui risquent d’enrayer votre belle mécanique et mettez-vous à jour sans tarder ! Février est relationnel et excellent pour vos finances. Cœur : En couple, la seconde quinzaine de janvier et la première de février sont élégantes et glamour. Les célibataires sont recherchés, les invitations pleuvent. Pour certains, la St Valentin est inoubliable !

Vitalité : Tonique ! Mars (l’énergie) chemine dans votre signe. Seul conseil, n’en faites pas trop et côté sport, échauffez bien vos muscles et ménagez votre souffle.

Vierge (23 août-22 septembre)

Janvier favorise vos affaires, à condition de ne rien brusquer. La seconde quinzaine est meilleure et vous apporte des précisions indispensables. Pour certains une opportunité se concrétise en février. Cœur : Vénus vous donne la préférence jusqu’au 18 janvier, mais surtout après le 12 février. Elle rejoint Jupiter (le bonheur) et pour certains, un engagement “long terme” se dessine. Pour d’autres c’est une rencontre marquante.

Vitalité : Jupiter s’oppose à votre Soleil et la gourmandise s’invite, redessinant les courbes votre silhouette. Brûlez les calories superflues grâce à une activité adaptée.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Janvier est agaçant, Mercure ne facilite pas une bonne coordination entre la maison et le travail. Il faut faire des prouesses pour arriver à l’heure ! Février est efficace, vous retrouvez de la fluidité. Misez sur un rendez-vous après le 15/2, car la chance est là.

Cœur : Vénus est en signe ami du 18/1 au 11/2, et vos amours sont au beau fixe : tantôt engagées en couple (22/1) ou passionnelles pour les cœurs libres (27/1). Vous êtes au Nirvana (8/2)… Vitalité : Bonne en général. En janvier n’épuisez pas vos batteries, en cas d’efforts importants protégez vos lombaires. Février est agréable.

Scorpion (23 octobre-22 novembre)

Cap sur vos échanges, sur vos projets ! 2010 est une année de chance et de renouveau pour certains et ça commence dès le 20/01. D’ici là préparez-vous activement. En février, vous passez à la vitesse supérieure, car une opportunité est à saisir au vol.

Cœur : Janvier est plutôt familial et il faut attendre le 10/2 pour reprendre de tendres habitudes. En février, Jupiter et Vénus se rejoignent et bouleversent les cœurs libres. Epatant ! Vitalité : Prudence, Mars (la colère) vous rend impatient et parfois imprudent (27-29/01, 13/02). Calmez le jeu, pratiquez régulièrement du yoga ou de la relaxation.

Sagittaire (23 novembre-21 décembre)

Janvier favorise vos contacts mais pas votre argent. Soyez prudent et ne croyez pas tout ce que l’on vous raconte. Février est rapide et positif pour vos affaires. Vous trouvez un bon compromis entre vie de famille et travail. Cœur : Si une rencontre vous intrigue, ne précipitez rien avant la mi-janvier, prenez le temps de faire connaissance. En couple votre complicité se renforce. Pour certains un déménagement heureux se profile.

Vitalité : Pleine forme, Mars est en signe ami et distille jour après jour une énergie positive. Un sport doux et régulier renforce encore votre tonus.

Poissons (19 février- 20 mars)

Jupiter (la chance) débarque le 18/1 dans votre signe, pour y séjourner environ un an. C’est parti pour une année positive et constructive, qui met vos efforts passés en valeur. En février, le ciel donne un joli coup de pouce à ceux qui cherchent un job.

Cœur : Janvier est sage à tout point de vue. Mais pas février ! Vénus et Jupiter se rejoignent, la sensualité s’invite. Cœurs libres vous fondez devant l’évidence (10 au 20/2). Vitalité : Jupiter favorise un début d’année tonique mais gourmand. Votre appétit et votre bonne humeur sont décuplés, on vous invite. Gare à votre ligne !