Hopways : Le Bla Bla car des enfants

Accompagner les enfants jusqu’aux lieux de leurs différentes activités est parfois un vrai casse-tête pour les parents, parfois par manque de temps libre ou parce que plusieurs enfants souhaitent pratiquer leurs activités au même moment, parfois en raison d’un handicap … et nombreuses sont les familles confrontées à ce problème.

C’est la raison d’être d’Hopways, service en ligne qui propose aux parents d’un même secteur de s’organiser pour partager les trajets de leurs enfants ou les accompagner pendant une activité.

Après inscription, les parents indiquent les trajets qu’ils souhaitent partager (foot, danse, musique, école…) afin de trouver les parents ayant les mêmes besoins. Ils sont alors mis en relation et peuvent convenir d’un rendez-vous pour se rencontrer et organiser les futurs déplacements et/ou accompagnements de leurs enfants. Hopways garantit une mise en relation sécurisée et aucune information concernant les enfants n’est demandée sur le site.

Plus d’infos : www.hopways.com