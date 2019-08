Hop’Toys offre un nouveau regard sur le handicap

Pour la 3e année consécutive, Hop’Toys a organisé un concours photo d’enfants exceptionnels. L’opération « Tous les visages du handicap » propose aux parents d’envoyer des photos de leurs enfants emplis d’émotion et de joie. Pour cette nouvelle édition, plus de soixante portraits ont été adressés. Le gagnant de ce concours a reçu un bon d’achat d’une valeur de 200 euros lui permettant de trouver son bonheur parmi les nouveautés produits d’Hop’Toys. « Nous avons participé au concours l’année dernière. Nous sommes très fiers de notre petit Mateo et très heureux de le voir apparaître dans les différents catalogues. Merci pour cette très belle initiative qui met réellement du bonheur dans le cœur de parents qui ont souvent besoin d’un petit rayon de soleil en plus » explique Patricia, maman d’un petit Matéo.