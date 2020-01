Cet ouvrage présente et analyse l’ensemble des règles juridiques encadrant l’activité des établissements de santé publics comme privés. Aujourd’hui le droit hospitalier recouvre un champ d’application qui dépasse la sphère des établissements publics, communément appelés hôpitaux et d’où il tire son appellation. Le droit hospitalier présente aujourd’hui un contenu particulièrement riche : outre une dimension institutionnelle incontournable, il offre un contenu matériel dense et stimulant, à la croisée du droit objectif et des droits subjectifs, du droit écrit et des sources jurisprudentielles, du droit privé et du droit public. À jour de la loi « Hôpital, patient, santé, territoire » du 21 juillet 2009 et des premiers décrets d’application au 31 décembre 2009, l’ouvrage de Marie-Laure Moquet-Anger donnera aux professionnels juristes et non juristes, mais aussi aux représentants des usagers du système de santé, les clefs pour mieux appréhender ce secteur de l’activité économique et sociale en pleine mutation.

L’ouvrage est articulé en trois parties. La première présente le système de santé dans lequel les établissements de santé occupent une place prépondérante. La deuxième aborde les règles relatives à l’encadrement des activités des établissements ainsi qu’à leurs modalités de gestion et aux statuts des personnels. La troisième spécialement consacrée au patient hospitalisé explique les droits et obligations des personnes, sujets et acteurs de l’activité hospitalière, et des responsabilités qui en découlent.

« Droit Hospitalier » Marie-Laure Moquet-Anger Lextenso éditions – 540 p. 35 €