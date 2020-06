Hopital de jour Mosaïque (Nord): Lea pour Samy se dit choquée

Le journal « Nord-Eclair » annonçait le mardi 30 juin 2009 la journée porte ouvertes organisée la veille par l’Hôpital de jour Mosaïques. Cet hôpital accueille des enfants présentant des troubles du développement. Pour l’association Lea pour Samy, “la publication de cet article est clairement promotionnelle” et “l’hôpital Mosaïques vise à attirer des enfants atteints d’autisme en séduisant les parents, mais aussi et surtout à attirer les fonds réservés au traitement de l’autisme. Les tarifs d’une journée en hôpital de jour, décrétés par arrêtés, varient en effet de 600 à 1 300 euros selon les catégories. “

“Pour justifier l’utilisation du packing, pratique controversée comme le précise justement « Nord Eclair », l’Hôpital de jour Mosaïques revêt des apparences d’« école maternelle » et vante son utilisation des méthodes éducatives. Ce qui n’a cependant pas été transmis à « Nord Eclair », c’est le fait que ces méthodes éducatives impliquent des exigences et compétences très spécifiques, ainsi qu’une très grande rigueur dans la connaissance des principes comportementalistes – et non psychanalytiques. Que le personnel soignant de l’hôpital Mosaïque, placé sous la responsabilité du Professeur DELION, Pédopsychiatre d’obédience purement psychanalytique, ne possède pas. Cet esprit piégeant de pseudo ouverture à l’éducatif ne nous leurre pas : le fonctionnement de la structure en question reste psychanalytique.

Léa pour Samy tient à rappeler que le département du Nord est la plateforme d’exil des enfants français atteints d’autisme vers la Belgique. Le lobbying psychiatro-psychanalytique tente de bloquer constamment toute évolution pour le développement des structures éducatives et innovantes, la seule issue possible pour ces enfants reste l’hôpital de jour (c’est-à-dire l’hôpital psychiatrique pour enfants). Si les parents viennent à l’Hôpital Mosaïques, c’est par défaut, par absence d’une prise en charge éducative suffisante financée par l’Etat.

A l’heure où l’Hôpital Mosaïques revendique le packing, il apparaît curieux qu’il revendique aussi les méthodes éducatives. Les psychiatres psychanalystes français ont été les premiers (et restent très actifs) à dénoncer l’ABA (parmi d’autres) comme étant une technique de dressage. On peut donc légitimement s’étonner d’un revirement aussi soudain. Rappelons enfin que le packing est une pratique maltraitante qui consiste à empaqueter les enfants nus dans des draps humides et glacés. Cette précision n’est pas anodine lorsque l’on sait que le Professeur Delion est le principal promoteur du packing en France, au point de fermer les yeux sur toutes les avancées scientifiques mondialement connues et reconnues et de n’appliquer que sa « science ». Léa pour Samy a demandé un moratoire contre le packing et agit par tous les moyens juridiques à sa disposition pour y parvenir.

N’oublions pas les mots de Charles Aussilloux, Professeur de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent au CHU de Montpellier, lors de la Table Ronde sur la bientraitance des personnes atteintes d’un syndrome autistique qui s’est déroulée au Sénat le 28 mai 2008 : « Pendant longtemps, seuls les psychiatres se sont occupés de l’autisme puisqu’on avait confiné les personnes atteintes d’autisme dans les structures hospitalières et psychiatriques. Mais ils étaient bien seuls à s’en occuper. Ils ont gardé cette tradition. Il y a une difficulté de notre corps professionnel à changer de pratique puisqu’ils avaient la pleine responsabilité de l’autisme. Actuellement, il y a un changement radical. Le principal pour les personnes avec autisme, c’est que l’éducation soit assurée, donc le principal est l’organisation de l’éducation. Ce rôle est celui de l’Education Nationale. »

La France dispose aujourd’hui d’avancées scientifiques internationales en matière d’autisme et d’outils adaptés pour la prise en charge. On sait aujourd’hui que l’autisme est un Trouble Envahissant du Développement d’origine génétique neurobiologique et constitue un handicap cognitif sévère. Il faut être clair et sérieux : les enfants atteints d’autisme n’ont rien à faire dans les hôpitaux de jour (hôpitaux psychiatriques), quelle que soit l’apparence de cet hôpital. Ces enfants n’ont pas à subir le traitement du packing et à être les proies et les cobayes d’ « experts » exerçant leur science dépassée et dangereuse.”

M’Hammed SAJIDI – Président

