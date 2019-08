Hop Toys sur le salon Handica

Parti du constat qu’aucune entreprise en France ne proposait de jouets répondant aux besoins spécifiques des enfants porteurs de handicap, Véronique et Bryon Torres ont unis leur compétences pour créer Hop’Toys en 1999. Leur ambition était de donner à tous les enfants différents, quel que soit leur déficience ou le handicap qui les touche, la possibilité de jouer, d’évoluer et d’apprendre à leur rythme. 10 ans plus tard, de nombreuses familles bénéficient des conseils et des produits Hop’Toys pour leur enfant. Hop’Toys présentera ses nouveautés, en avant-première, sur le salon Handica.

Evénement de référence dans le domaine du handicap, le salon a pour vocation de présenter aux professionnels et au grand public les nouveaux produits et innovations du marché. Handica est également un lieu incontournable de formation, d’échanges et de réflexions. Pour cette quinzième édition, plus de trente thématiques seront abordées lors des colloques et tables rondes.

A cette occasion, Hop’Toys qui célèbre cette année son 10e anniversaire, dédiera un espace unique de jeux où les visiteurs pourront découvrir les jouets et outils ludiques d’apprentissage et de rééducation (stand E160). Ils pourront ainsi tester les nouveaux jeux de motricité, de construction, de logique et de stratégie diffusés et développés par la société.

Hop’Toys présentera également sa nouvelle gamme de produits destinés aux professionnels de l’orthophonie et de l’enseignement, à travers son enseigne Vocaludik : cartes vocabulaire, outils de simulations oro-faciales et didactiques, etc.