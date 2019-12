Hollande vendredi au Secours catholique de Colombes

Le président François Hollande se rendra vendredi en fin de matinée au centre d’accueil du Secours catholique de la Rampe à Colombes (Hauts-de-Seine). M. Hollande, qui arrivera dans ce centre à 11h00, sera accompagné de Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion. Selon l’Elysée, le chef de l’Etat s’entretiendra ensuite avec les présidents de cinq associations de lutte contre la pauvreté: le Secours catholique, le Secours populaire, ATD Quart-monde, Emmaüs et l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux). Un point presse est prévu à 12h15, précise le communiqué de la présidence.