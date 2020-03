Hit Paris, le rendez-vous d’affaires annuel dédié aux Technologies de l’Information en Santé en France

Le 17 mai prochain, Hit Paris 2011 ouvrira ses portes à tous les acteurs de la modernisation des systèmes d’information de santé. Durant 3 jours,

professionnels de santé et industriels se retrouveront afin d’échanger sur l’actualité du secteur et de découvrir les toutes dernières technologies et

innovations au service des activités de soins.

Hit Paris 2011, un rendez-vous en 2 volets :

– Le Salon des systèmes d’information de santé qui réunira plus de 120 exposants, sociétés de conseil, éditeurs et industriels développant une

offre SI pour les établissements de santé,

– Le Congrès Européen des Technologies d’Information en Santé, mitoyen du Salon, qui accueillera près de 1 400 congressistes autour du

programme « L’enjeu 2011 : Systèmes d’information de santé et coopération » élaboré par les institutionnels et les experts du secteur. Ce

programme a pour ambition d’accompagner les professionnels de santé dans la mise en oeuvre de leur projet de modernisation.

Cinq grandes thématiques seront traitées lors de conférences et d’ateliers interactifs favorisant le partage des expériences :

1. Transformation et performance des organisations de soins,

2. Nouvelles pratiques professionnelles,

3. Hôpital numérique,

4. Communication et partage d’informations,

5. Télémédecine.

Hit Paris depuis 4 ans, c’est :

1 400 participants au congrès

2 jours ½ de formation professionnelle

Jusqu’à 250 conférenciers

120 exposants spécialisés

Pour découvrir l’ensemble des informations sur Hit Paris 2011 et le programme complet des conférences du Congrès, rendez-vous sur http://www.healthit.fr

L’édition Hit Paris 2011 se tiendra conjointement au salon GERONT EXPO – HANDICAP EXPO.

Infos pratiques et contacts

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates 17-18-19 mai 2011

Horaires De 9h à 18h

Lieu VIPARIS / Porte de Versailles / Pavillon 1

1 place de la Porte de Versailles – 75015 Paris

Conditions d’accès :

Congrès : conférences payantes s’inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Salon : accès gratuit pour les congressistes et professionnels de santé muni d’une invitation ou d’un badge professionnel d’accès commandé en ligne.