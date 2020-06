Histoire des personnes déficientes visuelles : “Croire sans voir”

“Croire sans voir”, un récit autobiographique de Vincent Michel qui retrace l’histoire des personnes déficientes visuelles et leur prise en compte

“Croire sans voir”, c’est un récit autobiographique dans lequel l’auteur, Vincent Michel, s’enracine dans la campagne vigneronne de la vallée du Rhône gardoise.

Il raconte sept longues années passées dans une institution spécialisée pour aveugles d’un tout autre siècle. Il s’envole d’une petite ville de province vers les tours de Nanterre la rebelle, pour venir se poser à Montpellier. D’une certaine manière, il retrace ainsi une partie de l’histoire des personnes déficientes visuelles et de leur intégration dans la société.

« Des sensations et mots puissants jalonnent cet ouvrage : vigne, Algérie, cécité, foi, engagement. L’auteur livre dans une langue chargée des senteurs du Sud ses souvenirs d’enfance. Il fait partager aux lecteurs les moments difficiles ou exaltants de sa vie et les embarque dans ses engagements les plus forts, notamment auprès des personnes aveugles, ces frères en cécité. Tout au long des pages, souvent émouvantes, l’auteur historien propose de revivre avec lui la grande Histoire de ces soixante dernières années. 335 pages dont le maître mot reste la foi dans la vie ».

Croire sans voir sera disponible en braille auprès du CTEB de Toulouse et sous format audio au GIAA. Vincent Michel préside depuis 2008 la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France. Créée en 1917, celle-ci rassemble des militants, usagers, professionnels et bénévoles engagés pour une plus grande inclusion sociale et économique des personnes déficientes visuelles. Elle agit au quotidien afin de permettre une citoyenneté pleine et entière à toutes les personnes aveugles et malvoyantes, en France comme à l’étranger.

« Croire sans voir », Vincent Michel, aux Editions du Cerf, 327 pages, 18 euros.

Pour en savoir plus sur Vincent Michel et pour vous procurer cet ouvrage, rendez-vous sur le site : www.editionsducerf.fr