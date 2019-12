Hervé Morin inaugure la nouvelle campagne itinérante de formation et d’information portant sur le handicap (CIFIH)

Le 3 juin à partir de 14h30 sur l’esplanade du tombeau de Napoléon aux Invalides, le ministre de la défense, Hervé, Morin inaugurera la deuxième édition de la CIFIH « Campagne Itinérante de Formation et d’Information portant sur le Handicap », organisée à l’initiative de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD). Il sera accompagné pour l’occasion du secrétaire général pour l’administration, Christian Piotre, et du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, Jacques Roudière. Cet événement de portée nationale, qui déploie un dispositif de plus de 400m2, vise à mobiliser l’ensemble des agents du ministère sur la question du handicap, garantir l’intégration durable et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Il s’agit de former les différents acteurs « handicap » du ministère de la défense, d’informer et sensibiliser les agents, de rencontrer et créer une ouverture vers le grand public, en invitant notamment différents organismes spécialisés et les associations.

Pour sa première édition en 2009, plus de 1 800 visiteurs se sont rendus sur les différentes étapes de la campagne, 597 acteurs dans le domaine du handicap (DRH, gestionnaires, médecins de prévention…) ont suivi la formation « handicap et bonnes pratiques ».

Le Plan Handicap 2009-2011 du ministère de la défense, présenté officiellement par le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat à la solidarité le 24 mars 2009, a fixé les objectifs en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, et prévoit la réalisation d’actions prioritaires sur 3 ans.

Itinéraire de la seconde édition de la CIFIH :

– PARIS : 3 juin

– TOURS : 7 juin

– BORDEAUX : 10 juin

– TOULOUSE : 14 juin

– CLERMONT-FERRAND : 17 juin

– BREST: 21 et 22 juin