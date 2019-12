Hérault : Ressourcez vous sur les plages méditerranéennes

Situé au cœur du Languedoc-Roussillon et bordé par la mer Méditerranée, l’Hérault compte plus de 87 km de littoral, offrant aux touristes un grand choix de plages et activités nautiques, ainsi que de nombreuses activités en lien avec la nature.

Dans le cadre de son programme « La Mer ouverte à tous », le département de l’Hérault veille à favoriser une accessibilité maximale de ses plages publiques grâce à des parkings adaptés, des accueils en dur sur le sable, des systèmes audio-plages ou encore des fauteuils de mise à l’eau, tiralos et caillebottis… ainsi que de nombreuses activités praticables par le plus grand nombre.

47 plages aménagées

L’Hérault propose ainsi 47 plages comportant un accès facilité aux bords de mer, dont :

– 3 plages labellisées Tourisme et handicap pour le handicap visuel : Carnon Centre (34280), Poste de secours n°4, Avenue Grassion-Cibrand / Palavas-Les-Flots (34250), Le Sarrail, Boulevard du Sarrail/ Balaruc-les-Bains (34540), Poste de secours Square de la Plage, Parking du Lou Biou.

– 1 plage labellisée handiplage : La Plagette, Capitainerie, Quai Baptiste Guitard, 34140 Meze.

– 1 plage multi-activités spécialisée dans les loisirs nautiques motorisés et électriques – encadrée par l’association Roule nature.

– 5 plages équipées d’un système audio-plage.

Le dispositif audio-plage permet aux touristes en situation de handicap visuel de se baigner en toute autonomie. Un bracelet émetteur est remis au baigneur handicapé au poste de secours, pour actionner des informations vocales de totems disposés sur la plage aménagée et dans l’eau. Un bouton d’alerte, sur le bracelet, lui permet de prévenir le poste de secours en cas d’urgence. Un tapis plastique en relief lui permet également de traverser la plage jusqu’à la rive, et avant d’entrer dans l’eau, 1 “totem” sonore explique le fonctionnement des installations, qui sont accessibles à seulement trois personnes à la fois. Dans l’eau, deux bornes sonores, la première, placée à 30m du rivage et à 1m50 de profondeur, et la seconde à 60m du bord et à 2m 50 de profondeur, signalent au nageur sa position et l’alertent s’il s’éloigne trop.

Une multitude d’activités accessibles

Entre terre et mer, les idées d’activités de manquent pas sur le littoral héraultais. Parmi les incontournables on peut citer :

– Le sentier du Méjean : Labellisé pour les quatre familles de handicap, ce site naturel se trouve au cœur de la commune de Lattes avec une richesse biologique reconnue: rives d’eau, roselières, prés salés, boisements. Une Maison de la Nature vous accueille et des circuits de promenades balisés sont proposés, avec des animations thématiques pour les enfants. Parking et wc accessibles au départ du sentier, panneau d’informations avec plan du tracé contrasté en couleur, parcours en boucle contrasté en couleur et bande podotactile, cheminement par ponts ou passerelles équipés d’adaptations pour éviter les difficultés (mains courantes, repose-fesses…). Maison de la Nature, Chemin des Etangs, 34970 Lattes. Tél.04 67 22 12 44. Tarifs : Visite libre gratuite.www.ville-lattes.fr/nature.html

– Roule Nature : Cette association a pour but de développer et promouvoir des activités sportives de loisirs adaptées aux personnes souffrant d’un handicap physique. Sur la plage adaptée de Villeneuve les Maguelone, des sessions multiples d’activités nautiques motorisées sont ainsi organisées. Vous pourrez tester le surf-jet, kayak-jet ou encore le boost… et de nombreuses autres activités se déroulant sur la plage. Partenariat avec Loc’Karting (deux karts aménagés). Plage accessible avec cheminement sur sable pour les fauteuils. Roule nature, 111 Impasse Maurice Justin, Parc de Costebelle Bat B, 34000 Montpellier. Tél.04 99 53 02 45 / 06 83 44 69 90. http://roule-nature.vip-blog.com/

– Cap au large : Cap au Large accueille des personnes handicapées de tous types sur son voilier Laisse Dire, qu’il s’agisse d’un handicap moteur ou mental, enfants ou adultes. Les activités sont également ouvertes aux valides. Vous pourrez apprendre la voile, ou simplement prendre l’air, à bord d’Ali-baba ou du Laisse Dire. Cours de voile tous les jours de la semaine et le samedi. Voilier Laisse Dire adapté : balade ou séjour en mer, rampe d’accès pour les fauteuils roulants, «Ascenseur» de transfert au niveau de la descente, accessibilité à la barre assurée par un joystick qui permet de gouverner le navire du simple mouvement de la main. Cap au large, 53 Bd Chevalier de Clerville, 34200 Sète. Tél.04 30 17 19 87.http://cap.aularge.free.fr

Retrouvez toutes les informations concernant les plages et activités nautiques accessibles sur le site www.herault-tourisme.com, avec des fiches pratiques indiquant le degré d’accessibilité de chaque plage et les adaptations prévues pour chaque activité.