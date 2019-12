Hébergement accessible : La Brise de Mer récompensée pour son gîte

Hébergement accessible : La Brise de Mer récompensée aux trophées du Tourisme accessible

Situé en Loire-Atlantique (44), à Saint-Michel-Chef-Chef, le Gîte La Brise de Mer, labellisé Gîtes de France®, a reçu le Trophée du Tourisme Accessible 2019 dans la catégorie des hébergement accessible de petites structures. Cette distinction fait suite à une série de rénovations qui ont permis de le rendre accessible à tous les handicaps.

En effet, alors que le bâtiment de 300 m2 abritait depuis 1912 une maison de vacances, l’association du « Diaconat Protestant de Nantes », propriétaire des lieux, a décidé d’entreprendre en 2013 d’importants travaux sur cette bâtisse du 19e siècle qui ne disposait ni d’isolation, ni de chauffage et qui devait être mise aux normes.

Récompensée pour sa démarche respectueuse de l’environnement lors de sa rénovation, la Brise de Mer a obtenu la labellisation « Eco-gîtes » pour l’ensemble de ses hébergements, avant de rouvrir ses portes à l’été 2014 avec trois bâtiments accessibles à tous les publics. Ses priorités : permettre à chacun de construire un projet de vacances quels que soient son âge, sa condition physique ou ses moyens financiers. L’association favorise par ailleurs l’inclusion, la mixité sociale et encourage la connaissance de la nature ainsi que le respect de l’environnement.

Les hébergements et les espaces extérieurs ont été pensés pour s’adapter aux différents handicaps :

– Tous les bâtiments sont accessibles en fauteuil et en poussette avec de larges portes et des douches à l’italienne. Plus de 17 lits sont proposés dans des chambres de plain-pied.

– Toutes les chambres sont équipées de signaux lumineux qui servent d’avertisseurs en cas d’urgence pour sécuriser les vacanciers atteints de déficiences auditives. Plusieurs membres de l’équipe ont été formés à la langue des signes française.

– Les contrastes de couleurs ont été particulièrement soignés pour l’aménagement intérieur et la signalétique extérieure afin de faciliter les déplacements des personnes atteintes de déficiences visuelles.

– L’équipe a aussi été sensibilisée à l’accueil de personnes en situation de handicap mental. Le site est entièrement clos, efficacement balisé et un ensemble d’aménagements permettent de se repérer facilement.

Plus d’infos sur l’hébergement accessible La Brise de Mer : www.labrisedemer.com