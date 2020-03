Hauts-de-Seine: 5e édition de la Course-Relais interentreprises au profit des personnes handicapées mentales

Mardi 30 mars de 12h à 14h, Marie-Cécile Ménard, conseiller général des Hauts-de-Seine délégué aux personnes âgées et handicapées, représente Patrick Devedjian au lancement de la 5e édition de la Course-Relais interentreprises d’Issy-les-Moulineaux, qui aura lieu au parc départemental de l’Ile Saint Germain à Issy-les-Moulineaux, au profit des personnes handicapées mentales. Au total, 13 courses seront organisées en France, dont 3 dans les Hauts-de-Seine, à l’initiative de Special Olympics.

Vingt-et-une équipes formées dans 21 entreprises se sont déjà inscrites. 26 équipes sont attendues. Parmi les sociétés localisées à Issy-les-Moulineaux, se sont notamment inscrites : BNP Paribas, GS1 France, Niji, Zambon, Cegos, CPM, Clean Pub Service… Des salariés d’entreprises installées dans d’autres communes du département ont également décidé de participer à cette course solidaire : Buhr Ferrier Gosse, ESR, Cegid, l’Equipe. Plus de 100 coureurs sont attendus, dont une quinzaine de personnes handicapées mentales.

La participation à cette course-relais apporte soutien et espoir à ceux qui sont le plus souvent en marge de la société et permet aux entreprises de fédérer leur personnel autour d’une noble cause et de valeurs entrepreneuriales de volonté, de dépassement de soi et de réussite.

Mardi 30 mars de 12h à 14h au parc de l’Ile Saint Germain d’Issy-les-Moulineaux

A propos de Special Olympics...

Special Olympics favorise l’épanouissement et l’intégration des enfants et adultes déficients intellectuels par la pratique du sport. La course relais organisée à Issy-les-Moulineaux est l’occasion pour Special Olympics de faire connaître ses activités, et de collecter des fonds pour organiser des manifestations à travers la France, sur l’année 2010. Parmi celles-ci : les Jeux Nationaux qui se dérouleront à Sophia Antipolis en Juillet prochain et qui réuniront environ 1200 sportifs handicapés mentaux de toutes la France. Une délégation française de sportifs partira également en 2010 pour les Jeux Européens à Varsovie et en 2011 pour les Jeux Mondiaux Spéciaux à Athènes.

Prochaines courses dans les Hauts-de-Seine :

le 10 mai à Rueil-Malmaison et le 10 juin à La Défense.

www.hauts-de-seine.net