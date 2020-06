Haute-Garonne: tout le monde danse

Fauval Danse permet l’échange entre danseurs, valides ou non et veut donner aux personnes handicapées mentales, visuelles, auditives ou moteur, le goût de la danse. « Célébration du mouvement, la danse s’affirme comme un phénomène de communication universel… explique Richard Rominger, président de Fauval Danse. Pourtant, nous avons constaté qu’en ce qui concerne les danses de salon, tout le monde n’avait pas accès à ce mode de communication et notamment les personnes en situation de handicap». L’association organise entre autre des activités destinées à informer le public (démonstrations) et à favoriser les échanges entre danseurs handicapés ou valides (repas, sorties…). Valse, country, salsa, rock, disco, madison,Chachacha, rumba, paso doble et bien d’autres danses encore, tous les jeudis soirs de 19 heures à 20 heures, à l’école de danse «L’Atelier» 26, chemin des violettes L’Union. Contact : Richard Rominger au 06-03-75-92-58