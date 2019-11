Haute-Garonne : prévenir la maltraitance

Ecouter et prévenir la maltraitance envers les personnes âgées et handicapées : telle est la vocation de l’association Alma 31, qui peut être jointe de façon anonyme et gratuite à deux numéros de téléphone : 05 61 21 41 69 et 3977 (plateforme nationale), mais aussi par e-mail : alma.31@wanadoo.fr Sachant que la maltraitance s’exerce le plus souvent au sein du milieu familial ou en maison de retraite, l’association se garde bien de juger ou de condamner les auteurs, mettant l’accent sur la prévention par l’écoute de des angoisses et des situations de détresse des proches.