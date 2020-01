Haut-Rhin : retrouvez la liberté de sortir grâce à Mobilib’

Pour répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et permettre ainsi à chaque citoyen de trouver sa place dans la cité, APALIB’ et Auto’trement ont développé un nouveau service de courses et déplacements, un service innovant, initié à titre expérimental sur l’agglomération mulhousienne et bientôt colmarienne.

Mobilib’ propose deux solutions de transport : le transport accompagné et la location d’un véhicule adapté en libre service 7 jours / 7 et 24 heures / 24. La première proposition consiste en une aide à domicile qui vient chercher la personne à son domicile, la conduit et l’accompagne où elle le souhaite. Elle la guide et la soutient pour effectuer ses courses et déplacements en toute sécurité : rendez-vous médical, coiffeur, achats divers… Outre les personnes en situation de handicap, ce service de transport accompagné s’adresse à toutes celles qui éprouvent des difficultés à se déplacer à qui Mobilib’ offre la possibilité d’être véhiculées en fauteuil roulant. La location d’un véhicule adapté en libre service 7 jours / 7 et 24 heures / 24 est accessible en libre-service, sur abonnement auprès d’Auto’trement. Doté de cinq places, dont une pour fauteuil roulant, le véhicule peut être loué pour les sorties en famille ou entre amis, pour une heure, une journée ou tout un week-end. L’originalité de Mobilib’ est de conjuguer ces concepts d’accompagnement, et d’accès en toute liberté au véhicule, sur un principe d’auto-partage.

Un exemple de synergie

Pour donner vie à ce projet innovant, APALIB’ s’est entourée de nombreux partenaires, parmi lesquels la Ville de Mulhouse, et plus particulièrement Auto’trement. Un service innovant donc, par son concept mais aussi par la synergie qu’il a suscitée entre les différents acteurs de la solidarité. Mobilib’ a pu voir le jour grâce au soutien financier de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité à l’Autonomie), du Groupe Arpège et de la Fondation Macif. L’implication de soutiens plus techniques a également été essentielle dans l’avancée du projet, notamment celui de la Ville de Mulhouse. Partageant cette préoccupation et œuvrant pour faciliter les déplacements et le quotidien des personnes à mobilité réduite, la Maison Départementale du Handicap et le Conseil Général sont également des partenaires privilégiés de ce service innovant.

Plus d’informations: www.mobilib.org ou par téléphone, selon la formule souhaitée :

Formule transport accompagné APALIB’ : 03 89 32 78 78

Formule véhicule adapté en libre service Auto’trement : 03 88 237 347