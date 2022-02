Haut potentiel intellectuel : un livre dédié au décrochage scolaire

Ecouter article Ecouter article

Le livre « Haut Potentiel Intellectuel en décrochage scolaire » est désormais disponible. Cet ouvrage de Denoual Le Roux a pour but de prévenir le décrochage scolaire mais aussi de donner des conseils pour envisager un raccrochage.

Les adolescents à Haut Potentiel Intellectuel sont nombreux à rencontrer l’échec scolaire, le décrochage ou la phobie scolaire. Cela peut être dû à une inadéquation, à un manque de sollicitation ou même d’intérêt. Ceux-là mêmes qui ne devraient pas rencontrer de difficultés sont parfois décrochés. En effet, ce livre s’adresse donc aux parents d’adolescents ou d’enfants HPI en difficulté sur le plan scolaire ou qui décrochent. Mais ce n’est pas tout, il peut être intéressant pour les enseignants qui souhaitent comprendre les difficultés paradoxales de ces élèves. Ces derniers font souvent face à des difficultés d’adaptation scolaire et sociale car leurs particularités peuvent en effet provoquer un écart à la norme et un décalage, à l’origine d’un désinvestissement pour les apprentissages. Ce livre édité par la maison d’édition Tom Pousse est vendu au prix de 12 euros et contient 112 pages.

Une aide au raccrochage

Il est important de notifier que cet ouvrage ne tient pas ces difficultés pour insurmontables et ne considère pas l’échec comme une fatalité. Il donne au contraire des clés pour l’éviter. Le raccrochage scolaire est possible, et les capacités des personnes à Haut Potentiel Intellectuel peuvent leur permettre de reprendre le chemin des apprentissages. L’auteur propose donc dans ce livre un véritable guide vers ce raccrochage. Il y propose des moyens pour dépasser l’échec, le contrer et revenir vers le savoir. Le livre est d’autant plus pertinent qu’il est le fruit de l’expérience professionnelle d’un enseignant spécialisé chargé de la prévention au décrochage scolaire, mais aussi d’un accompagnement individualisé de nombreux élèves aux profils variés, qu’ils soient collégiens ou lycéens.

Denoual Le Roux, un auteur impliqué

L’auteur de ce livre portant sur le Haut Potentiel Intellectuel est Denoual Le Roux. Ce dernier est professeur de Lettres-Histoire et enseignant spécialisé. Il est un véritable connaisseur de cette thématique car il a été formé à la prise en charge des élèves porteurs de troubles cognitifs. Il a également lui-même été en décrochage scolaire avant d’obtenir son baccalauréat à l’âge de 21 ans. Denoual Le Roux est également impliqué dans le projet d’Albatroz Academy qui se donne pour mission de faciliter un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des troubles des apprentissages. Tous les éléments semblent réunis pour un livre intéressant et documenté sur un sujet dont on parle encore trop peu.

Tom VIGNALS