Hausse du forfait hospitalier : la facture s’allonge pour les personnes handicapées

Alors que le gouvernement évoque les pistes de hausse du forfait hospitalier et de déremboursement de certains médicaments, l’APF tire la sonnette d’alarme ! Ces mesures sont envisagées sans considérer les conditions de vie des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, une catégorie à laquelle appartient un grand nombre de personnes en situation de handicap !

La hausse annoncée du forfait hospitalier de 16 € à 20 € est inacceptable pour l’APF : elle augmente considérablement le reste à charge des personnes en situation de handicap qui sont régulièrement hospitalisées. L’APF dénonce également l’annonce de déremboursement accru de certains médicaments.

Exclues de la CMU

De fait, ces mesures ont des conséquences énormes sur les personnes en situation de handicap. Ces dernières sont, en effet, régulièrement amenées à prendre des médicaments et, pour certaines d’entre elles, sont sujettes à des hospitalisations fréquentes. D’autres encore sont usagers de maisons d’accueil spécialisées ou de foyers d’accueil médicalisés. Or, dans le même temps, toutes ces personnes sont exclues de la CMU complémentaire – à quelques euros près de ressources par mois : c’est le cas des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) et d’un certain nombre de personnes touchant des pensions d’invalidité. Elles doivent aussi payer les franchises médicales de 0,50 euros par boîte de médicament ou acte paramédical et de 2 euros par trajet en transport sanitaire et la participation forfaitaire, par consultation ou acte réalisé, plafonnée à 50 euros par an, est rapidement atteinte.



Soins sans frais

L’APF estime que la moindre des choses serait de s’assurer que toutes les personnes puissent accéder à des soins sans frais. La santé est un droit fondamental qui dépasse la simple prise en compte que des considérations budgétaires. Si la préoccupation concernant les dépenses de santé en France est légitime, la réflexion sur la pérennité du dispositif de protection sociale ne doit pas se faire au détriment des personnes qui en ont besoin. Aussi, pour l’APF, avant d’annoncer de telles perspectives, il est important de mesurer l’impact auprès de toutes les personnes. Les personnes en situation de handicap n’ont pas choisi d’avoir besoin de certains actes et dispositifs médicaux.

Suppression des franchises

Par conséquent, l’association demande que les pouvoirs publics apportent d’urgence une solution pour que les personnes handicapées ne soient plus « oubliées » de l’accès à la CMU complémentaire en alignant le plafond de ressources à celui de l’AAH. L’APF demande également la suppression des franchises médicales et de la participation forfaitaire à leur égard soulignant que l’augmentation de l’AAH de 25% sur cinq ans annoncée comme une avancée pour répondre à la demande de revenu d’existence décent ne compense même pas toutes les mesures prises – ou à prendre – par le gouvernement comme les franchises.