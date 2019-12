Harry Potter souffre d’un handicap !

Daniel Radcliffe, ce jeune acteur qui a rencontré un succès fulgurant en incarnant le célèbre sorcier Harry Potter, a « avoué » au Daily Mail souffrir d’un handicap depuis toujours. Le jeune homme de 19 ans souffrirait de dyspraxie.

Cette maladie, dont on ignore encore les causes, demande une grande capacité de concentration car chaque mouvement du corps doit être voulu, les mouvements automatiques n’étant pas réalisables.

Mais à l’instar de son personnage le plus connu, Daniel Radcliffe ne se laisse pas abattre pour si peu et prend même les choses avec humour. Lorsqu’il lui arrive d’avoir du mal à lacer ses chaussures, il se dit : « Pourquoi, oh, pourquoi le Velcro n’a pas marché ? ».

De plus, il arrive à voir sa maladie comme une grande chance qui lui a permis de devenir acteur. C’est grâce à son handicap que sa mère a accepté qu’il passe des castings. Elle pensait qu’il pourrait ainsi avoir plus confiance en lui !