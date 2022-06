Harcèlement à l’école : Les sourds et malentendants intégrés à la lutte

Ecouter article Ecouter article

Avec le 30 20, un numéro vert gratuit, la lutte contre le harcèlement à l’école peut désormais aussi se jouer au téléphone. L’application Acceo rend accessible ce combat aux personnes sourdes ou malentendantes. Gros plan.

Un numéro de prévention promu par le Ministère

Lancé en 2015 dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école, le numéro vert 30 20, permet aux victimes de se confier sur les violences morales ou physiques subies. Cela peut également servir à les dénoncer si vous en êtes le témoin.

Perçu comme un enjeu majeur, ce système d’alerte en cas de harcèlement scolaire accessible par téléphone s’inscrit dans une volonté ministérielle de briser « la loi du silence ». Lancé sous l’égide ministérielle de Najat Vallaud-Belkacem sous la présidence Hollande, ce dispositif reste l’outil majeur de « prévention et de prise en charge » des deux quinquennats d’Emmanuel Macron. En France, 700 000 à 1,2 millions d’enfants et adolescents subiraient des sévices quotidiens en milieu scolaire. Un chiffre aussi impressionnant qu’inquiétant.

Plusieurs initiatives existent néanmoins pour tenter d’y mettre un terme. Pourtant, en sept ans, le chiffre baisse peu. Parmi les victimes prioritaires de harcèlement à l’école, se trouvent d’ailleurs énormément de personnes en situation de handicap. Celles-ci sont stigmatisées et intimidées par leurs camarades de classe. parfois en raison de leurs situations respectives.

La lutte contre le harcèlement à l’école s’élargit

Avec l’apparition des réseaux sociaux, les raisons et les lieux du harcèlement vont au-delà de l’école et se prolongent. Dans le même temps, les solutions se multiplient.

C’est pourquoi le gouvernement a décidé de faire appel à Acceo pour rendre le 30 20 accessible à toutes les victimes de harcèlement à l’école, et plus particulièrement aux sourds ou malentendants. Il s’agit d’une application ou plateforme d’écoute destinée à offrir la Transcription instantanée de la parole (TIP) aux utilisateurs concernés par un handicap auditif total ou partiel.

En plus de ce service phare de TIP, Acceo propose également des services en lien avec l’interprétation de la langue des signes française, du visio-codage et une transcription textuelle des dialogues parlés.

En s’élargissant, la lutte contre le harcèlement à l’école deviendra plus présente dans la société et permettra de dire stop. Un enfant ou adolescent scolarisé sur dix peut devenir victime chaque jour. Avec le 30 20 et Acceo, il pourra se sentir mieux écouté.

Pour en savoir plus sur Acceo : https://www.acce-o.fr/comment-ca-marche.html

Alex Renaud-Bourbon